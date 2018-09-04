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Esperança por Luzia

Fragmentos de crânio são encontrados em escombros do Museu Nacional

No entanto, não existe confirmação se o material localizado é de Luzia, o fóssil mais antigo da América Latina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 13:36

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 13:36

O museu tinha centenas das mais diversas coleções de fósseis humanos Crédito: Fotos Públicas/Alexandre Macieira
Três fragmentos de crânio foram encontrados em meio aos escombros do incêndio que destruiu o Museu Nacional/UFRJ, na noite de domingo, 2, e madrugada de segunda-feira,3, despertando as esperanças de que se tratasse de Luzia, o fóssil mais antigo da América Latina, com cerca de 12 mil anos.
A assessoria do museu, no entanto, informou há pouco que não existe confirmação já que o material não foi ainda analisado e está cheio de fuligem. Além do mais, o museu tinha centenas das mais diversas coleções de fósseis humanos.
A assessoria informou ainda que o crânio de Luzia não estava em exposição - justamente porque era muito requisitado por pesquisadores --, mas tampouco estava protegido num cofre. O osso estava em uma caixa de metal que, não se sabe ainda, se resistiria ao fogo.

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