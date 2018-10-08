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Nova composição

Fragmentação partidária aumenta e Assembleia Legislativa terá 20 partidos

A maior bancada será a do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, com quatro representantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:42

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:42

Dos 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral, 20 deles terão representação na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. É o que revela o resultado da eleição deste domingo (07). Hoje, o Legislativo capixaba tem 19 partidos representados em plenário.
> Veja lista dos deputados estaduais eleitos
Foram eleitos deputados das seguintes legendas: Avante, DC, DEM, MDB, Patriota, PDT, PMN, PP, PPS, PR, PRB, PROS, PRP, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PTC, Rede, PSL e PV. Compare a atual e a futura composição da Assembleia:
Made with Flourish
A maior bancada será a do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, com quatro deputados. Hoje, não tem nenhum deputado no Espírito Santo. Atualmente, a maior bancada é a do PRB, com três deputados. A partir de 2019, terá dois.
Fragmentação partidária aumenta e Assembleia Legislativa terá 20 partido
> Veja a apuração completa dos votos do ES
RENOVAÇÂO
Tanto na Assembleia Legislativa quanto na bancada capixaba da Câmara federal a mudança se deu em 50% das cadeiras. Na Assembleia, são 30 deputados:
Painel 1
A bancada federal tem dez assentos:
Painel 1

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