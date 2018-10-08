Fragmentação partidária aumenta e Assembleia Legislativa terá 20 partidos

Dos 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral, 20 deles terão representação na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. É o que revela o resultado da eleição deste domingo (07). Hoje, o Legislativo capixaba tem 19 partidos representados em plenário.

Foram eleitos deputados das seguintes legendas: Avante, DC, DEM, MDB, Patriota, PDT, PMN, PP, PPS, PR, PRB, PROS, PRP, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PTC, Rede, PSL e PV. Compare a atual e a futura composição da Assembleia:

A maior bancada será a do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, com quatro deputados. Hoje, não tem nenhum deputado no Espírito Santo. Atualmente, a maior bancada é a do PRB, com três deputados. A partir de 2019, terá dois.

Your browser does not support the audio element. Fragmentação partidária aumenta e Assembleia Legislativa terá 20 partido

RENOVAÇÂO

Tanto na Assembleia Legislativa quanto na bancada capixaba da Câmara federal a mudança se deu em 50% das cadeiras. Na Assembleia, são 30 deputados: