Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fraco desempenho de Alckmin em pesquisas aproxima Ciro Gomes do DEM
Pesquisa

Fraco desempenho de Alckmin em pesquisas aproxima Ciro Gomes do DEM

Rodrigo Maia marca encontro com pedetista, e Eduardo Paes passa a ser entusiasta da parceria com o candidato

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 10:32
Ciro deve se reunir com Rodrigo Maia. Fragilidade de Alckmin pode aproximar PDT e DEM Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Descartado até o mês passado, o casamento entre DEM e Ciro Gomes já não é mais tratado como impossível no partido. Cresce na sigla a sensação de que a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) não vai emplacar  e o resultado da pesquisa Datafolha de ontem reforçou ainda mais a percepção.
Conforme informou o colunista Lauro Jardim, o deputado Rodrigo Maia terá uma conversa em breve com Ciro. Maia pretende desistir no mês que vem da sua candidatura ao Planalto e está monitorando qual a melhor alternativa para se manter no comando da presidência da Câmara em 2019 (este sim, seu principal objetivo).
 Temos que ter a capacidade de dialogar com todos. Porque também se a gente fica dizendo que é centro e quer excluir o Ciro Gomes do diálogo, então a gente não é bem de centro  disse Maia no sábado, em evento no Rio de Janeiro.
O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, agora principal parceiro de Maia no DEM fluminense, é mais um a simpatizar com o projeto pedetista. Paes tem boas relações com Ciro há tempos e, por pouco, não entrou no PDT, na janela partidária deste ano. O ex-prefeito também lembra da lealdade de Ciro em 2016. Ele anunciou publicamente seu apoio ao deputado Pedro Paulo Carvalho na disputa pela prefeitura do Rio, mesmo com duas adversidades sensíveis na campanha do parlamentar: a acusação (depois arquivada) de agressão à ex-mulher e o seu voto favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, chamado de 'golpe' por Ciro até hoje.
O prefeito de Salvador ACM Neto também é mais um a despertar para a hipótese Ciro. Em público, ele vinha defendendo a pré-candidatura de Maia, mas sempre deixava pontes abertas com Alckmin nos bastidores.
AS ARESTAS DO PASSADO
Para a parceria emplacar, frases de Ciro em 2005 terão que ser ignoradas. No auge do escândalo do mensalão, o pedetista chamou ACM Neto de tampinha e anão moral". Não seria, no entanto, a primeira vez que a família Magalhães deletaria da mente os disparos proferidos pela língua do político do Ceará. Em 2002, o senador Antonio Carlos Magalhães apoiou sua candidatura ao Planalto, quando Ciro era filiado ao PPS. E acabou deixando de lado uma frase de 1999: Tudo o que não presta na história republicana tem o ACM", disse, à época, o então candidato.
Duas figuras de peso no DEM ainda insistem em apoiar Alckmin. O ex-ministro Mendonça Filho, até porque poderia ser uma opção de vice para o Planalto; e o deputado Rodrigo Garcia, interessado em compor a chapa de João Doria em São Paulo. Para o DEM se alinhar ao tucano, são as falas recentes de Rodrigo Maia que atrapalham. O ciclo do PSDB se esgotou", vem repetindo desde março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados