Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fotos de boletins de urnas no exterior são verdadeiras
Eleições 2018

Fotos de boletins de urnas no exterior são verdadeiras

TSE explica que o resultado final das eleições só será divulgado na noite deste domingo (07), com os votos de todas as urnas no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:15

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:15

Boletins de urnas do exterior Crédito: Reprodução | WhatsApp
As fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostrando dados de apuração de urnas no exterior são verdadeiros, mas refletem resultados extremamente parciais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que, assim que a votação é concluída em uma seção eleitoral, o chefe da seção imprime um boletim e o fixa na porta. São imagens desses boletins que estão circulando nas redes. O resultado final das eleições, no entanto, só será divulgado na noite deste domingo (07), com os votos de todas as urnas no Brasil.
O tribunal alerta que esses boletins são de seções eleitorais. Há países com somente uma e outros, como Estados Unidos e China, com mais seções. Ou seja, cada extrato é de uma seção específica e não da totalidade do país.
> Votação de brasileiros no exterior é encerrada em 18 países

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados