Fotos de boletins de urnas no exterior circulam em redes sociais

As fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostrando dados de apuração de urnas no exterior são verdadeiros, mas refletem resultados extremamente parciais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que, assim que a votação é concluída em uma seção eleitoral, o chefe da seção imprime um boletim e o fixa na porta. São imagens desses boletins que estão circulando nas redes. O resultado final das eleições, no entanto, só será divulgado na noite deste domingo (07), com os votos de todas as urnas no Brasil.