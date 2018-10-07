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Eleições 2018

Fotos de boletins de urnas no exterior circulam em redes sociais

TSE explica que o resultado final das eleições só será divulgado na noite deste domingo (07), com os votos de todas as urnas no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:51

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:51

Boletins de urnas do exterior Crédito: Reprodução | WhatsApp
As fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostrando dados de apuração de urnas no exterior são verdadeiros, mas refletem resultados extremamente parciais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que, assim que a votação é concluída em uma seção eleitoral, o chefe da seção imprime um boletim e o fixa na porta. São imagens desses boletins que estão circulando nas redes. O resultado final das eleições, no entanto, só será divulgado na noite deste domingo (07), com os votos de todas as urnas no Brasil.
O tribunal alerta que esses boletins são de seções eleitorais. Há países com somente uma e outros, como Estados Unidos e China, com mais seções. Ou seja, cada extrato é de uma seção específica e não da totalidade do país.
> Votação de brasileiros no exterior é encerrada em 18 países

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