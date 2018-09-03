Fotógrafo registra funcionários tentando resgatar acervo de museu

Funcionários tentaram recuperar parte do acervo que ainda não havia sido atingida pelo fogo Crédito: Fernando Sousa/Facebook/Reprodução

Enquanto funcionários e voluntários desolados pelo incêndio que se alastrava pelo Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, na noite deste domingo, tentavam salvar peças em exibição, objetos e computadores do edifício histórico, o fotógrafo Fernando Sousa, da Seção Sindical dos Docentes da UFRJ (ADUFRJ), registrava o momento com sua câmera.

"Suas fotos são o retrato da desolação, do bravo trabalho dos bombeiros e da tristeza de pesquisadores que ali acompanham o funeral de décadas de seus trabalhos", diz a página do ADUFRJ em uma publicação no Facebook.



Funcionários tentaram salvar peças do Museu Nacional Crédito: Fernando Sousa / Facebook/Reprodução

Inicialmente, a tentativa de recuperação foi impedida pela Polícia Militar, mas uma servidora chamou trabalhadores de alguns setores específicos para tentar resgatar parte do acervo ainda não atingido pelo fogo.

Acervo foi praticamente todo destruído pelo fogo Crédito: Fernando Sousa / Facebook/Reprodução

Enquanto isso, moradores dos arredores buscaram água para ajudar quem estava trabalhando no local e sentia sede. O cenário era devastador, de muita comoção, com muitos trabalhadores emocionados, se abraçando e aos prantos.