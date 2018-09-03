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Museu Nacional do Rio de Janeiro

Fotógrafo registra funcionários tentando resgatar acervo de museu

Momento era de muita comoção entre as pessoas que presenciaram o incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 12:57

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:57

Funcionários tentaram recuperar parte do acervo que ainda não havia sido atingida pelo fogo Crédito: Fernando Sousa/Facebook/Reprodução
Enquanto funcionários e voluntários desolados pelo incêndio que se alastrava pelo Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, na noite deste domingo, tentavam salvar peças em exibição, objetos e computadores do edifício histórico, o fotógrafo Fernando Sousa, da Seção Sindical dos Docentes da UFRJ (ADUFRJ), registrava o momento com sua câmera.
> Museu Nacional queimou por mais de seis horas, dizem bombeiros
"Suas fotos são o retrato da desolação, do bravo trabalho dos bombeiros e da tristeza de pesquisadores que ali acompanham o funeral de décadas de seus trabalhos", diz a página do ADUFRJ em uma publicação no Facebook.
Funcionários tentaram salvar peças do Museu Nacional Crédito: Fernando Sousa / Facebook/Reprodução
Inicialmente, a tentativa de recuperação foi impedida pela Polícia Militar, mas uma servidora chamou trabalhadores de alguns setores específicos para tentar resgatar parte do acervo ainda não atingido pelo fogo.
Acervo foi praticamente todo destruído pelo fogo Crédito: Fernando Sousa / Facebook/Reprodução
Enquanto isso, moradores dos arredores buscaram água para ajudar quem estava trabalhando no local e sentia sede. O cenário era devastador, de muita comoção, com muitos trabalhadores emocionados, se abraçando e aos prantos.
Incêndio do Museu Nacional gerou muita comoção Crédito: Fernando Sousa / Facebook/Reprodução

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