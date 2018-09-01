Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Foto de homens armados com cartaz de Bolsonaro é montagem
Comprova

Foto de homens armados com cartaz de Bolsonaro é montagem

Na imagem original não há qualquer menção ao presidenciável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 22:51

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 22:51

É falsa uma imagem que está sendo compartilhada nas redes sociais e que mostra homens armados posando para uma foto atrás de um cartaz com os dizeres: "Bolsonaru (sic) é bala CV", em referência à facção criminosa Comando Vermelho.
No registro mais antigo da imagem localizado pelo Comprova, de janeiro de 2016, não há nenhum cartaz diante do grupo de homens. De acordo com o site que a publicou naquele ano, a foto foi feita em uma comunidade no município de Japeri, no Rio de Janeiro. Mostra 19 homens posando para a câmera com armas na mão. A foto com a menção ao presidenciável foi cortada para que aparecesse um plano mais fechado, e um cartaz foi digitalmente colocado à frente do grupo.
A verificação foi feita pelo projeto Comprova. Gazeta Online, O Povo e GaúchaZH fizeram a checagem. Em seguida, Jornal do Commercio, Estadão e UOL concordaram com o processo. Você pode sugerir conteúdos para checagem por meio do WhatsApp: (11) 97795-0022.
Foto de homens armados com cartaz de Bolsonaro é montagem Crédito: Reprodução
A publicação com a suposta rejeição de uma facção criminosa à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) ganhou força nas redes sociais em meados de agosto, após a Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará receber, anonimamente, um documento, atribuído ao grupo criminoso Comando Vermelho (CV). A mensagem da circular sugere a proibição da campanha eleitoral de políticos em determinadas regiões, entre eles Bolsonaro. Não há, contudo, qualquer confirmação oficial das autoridades sobre a veracidade do texto.
Apesar da ausência de informações concretas sobre a circular, diversos apoiadores do presidenciável, inclusive seu filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, têm publicado nas redes sociais que o grupo criminoso proíbe a propaganda de Bolsonaro nos seus territórios.
A publicação com a foto que mostra o cartaz foi feita pela conta do Twitter @HélioNogueiraTV e foi retuitada 2,3 mil vezes e obteve mais de cinco mil curtidas em dois dias. A publicação com maior repercussão foi da página "Ódio do Bem", que compartilhou a foto original ao lado da montagem no dia 29 de agosto de 2018 junto com o texto: "A esquerda tá desesperada tentando por o Comando Vermelho atrás do Bolsonaro que tão até criando fake news".
A agência Lupa e o e-Farsas já haviam explicado que a foto é uma montagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta tomba e afeta o trânsito na BR 101, em Itapemirim
Imagem de destaque
Qual a melhor maneira de aprender uma nova língua?
Imagem de destaque
Ministério Público, prefeituras do ES e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados