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Brasileirão

Fortaleza tem dez casos de coronavírus no elenco após réveillon

O clube cearense não divulgou a lista com os atletas infectados. Pelo protocolo da CBF, eles deverão ficar em quarentena de pelo menos 10 dias. O time luta para não ser rebaixado na competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 18:38

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:38

Não bastasse o momento delicado dentro de campo, o Fortaleza recebeu a péssima notícia de que 12 pessoas foram infectadas pela covid-19 nos exames realizados após o período de folga para os festejos de réveillon. São dez jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus, além de membros da comissão técnica e demais funcionários. Os nomes dos infectados, porém, são mantidos em sigilo.
Fortaleza
Dez atletas do Fortaleza testaram positivo para covid-19 após as festas de final de ano Crédito: Dudu Oliveira/Fortaleza EC
"O Fortaleza Esporte Clube informa que, em testagem realizada visando a partida diante do Sport, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dez atletas positivaram para covid-19. O Departamento Médico comunica ainda que todos já foram confirmados por contraprova, os atletas se apresentam, em sua maioria, sem sintomas e alguns com sintomas gripais leves", anunciou o clube.
Conforme protocolo de saúde e prevenção ao novo coronavírus elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os infectados vão ficar pelo menos 10 dias isolados. Sendo assim, já é certo que eles desfalcarão o Fortaleza nesta semana nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

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Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca faz um confronto direto contra o rebaixamento com o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28.ª rodada. No sábado, o adversário será o Grêmio, no Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª jornada.
"Todos seguem protocolo de isolamento assistidos pelos médicos do clube, avaliação por infectologista e exames complementares para completa recuperação e retorno seguro as atividades. O clube destaca ainda que 21 jogadores seguem à disposição da comissão técnica dando continuidade aos trabalhos visando os próximos jogos do Campeonato Brasileiro até a reintegração do restante do grupo", acrescentou o clube.
Com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos do Brasileirão, o Fortaleza está na 14.ª colocação com 31 pontos. Tem apenas três a mais que o Vasco, que ocupa o 17.º lugar e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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