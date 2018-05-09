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Rodovias

Forças de segurança realizam três operações simultâneas no Rio

Ações visam coibir tráfico de drogas e de armas, além de combater o roubo de cargas

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 09:51
Um dos comboios das forças de segurança na Dutra Crédito: Reprodução/TV Globo
Três operações simultâneas foram deflagradas pelas forças de segurança em diferentes áreas do estado do Rio, na manhã desta quarta-feira. As ações, realizadas pelo Comando Conjunto e pela Secretaria estadual de Segurança, acontecem nas rodovias que cruzam as fronteiras dos estados de São Paulo e de Minas Gerais; ao longo da Avenida Brasil; e nas comunidades Furquim Mendes, Dique e Ficap, na área entro os bairros da Pavuna e de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.
O objetivo da empreitada em rodovias que cruzam os limites do estado é coibir o tráfico de drogas e de armas. A ação acontece em pareceria com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já na Avenida Brasil, com a participação da PRF e da Polícia Civil, o intuito é reprimir o roubo de cargas na via expressa. Para isso, além de patrulhas motorizadas, são realizados bloqueios e controle nos acessos a rodovias. De acordo com o Comando Conjunto, também serão cobertos trechos da BR-116, BR 101, RJ-101 e RJ-104.
Já na Zona Norte do Rio, a ação visa cumprir mandados de prisão  em especial em relação a suspeitos de envolvimento com a prática de roubos de cargas  nas três comunidades. Neste caso, integram a operação policiais civis e a PRF. Nas favelas entre a Pavuna e Vigário Geral, os agentes também ficam responsáveis pelo cerco às áreas e remoção de barricadas.
Para as operações foram mobilizados 1.550 militares das Forças Armadas, 140 agentes da PRF, além de 150 policiais civis. Eles contam com a participação de veículos blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. Até as 6h30m ainda não havia informações de apreensões e ou confrontos nas áreas onde atuam as Forças de Segurança.

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