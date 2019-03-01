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15 dias

Força Nacional reforçará segurança nas rodovias federais do Rio

A operação terá o apoio logístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão que solicitou a ajuda

Publicado em 01 de Março de 2019 às 12:37

Publicado em 

01 mar 2019 às 12:37
Homens da Força Nacional Crédito: Fernando Madeira | GZ
O ministro da Justiça, Sergio Moro, autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas rodovias federais no Estado do Rio de Janeiro por 15 dias, a partir desta sexta-feira, dia 1º.
De acordo com portaria no Diário Oficial da União (DOU), as tropas serão empregadas "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em apoio à Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, na modalidade de patrulhamento motorizado, em caráter episódico e planejado, por 15 dias a partir de 1º de março de 2019".
A operação terá o apoio logístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão que solicitou a ajuda e que deverá disponibilizar a infraestrutura necessária à instalação de base administrativa da Força Nacional. O contingente será definido entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a PRF.
Segundo a portaria de Moro, o prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado, se necessário. No entanto, se não houver pedido para renovação, o efetivo será retirado, tempestivamente, após o período autorizado.

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