Força Nacional reforçará segurança nas rodovias federais do Rio

Homens da Força Nacional Crédito: Fernando Madeira | GZ

Força Nacional de Segurança Pública nas rodovias federais no Estado do Rio de Janeiro por 15 dias, a partir desta sexta-feira, dia 1º. O ministro da Justiça, Sergio Moro, autorizou a atuação dade Segurança Pública nas rodovias federais no Estado do Rio de Janeiro por 15 dias, a partir desta sexta-feira, dia 1º.

De acordo com portaria no Diário Oficial da União (DOU), as tropas serão empregadas "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em apoio à Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, na modalidade de patrulhamento motorizado, em caráter episódico e planejado, por 15 dias a partir de 1º de março de 2019".

A operação terá o apoio logístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão que solicitou a ajuda e que deverá disponibilizar a infraestrutura necessária à instalação de base administrativa da Força Nacional. O contingente será definido entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a PRF.