Fora Temer, piada e troca de roupa: o que rolou na propaganda eleitoral

A primeira propaganda com os candidatos que disputam as eleições deste ano foi ao ar na TV nesta sexta-feira (31), às 13h. No primeiro encontro com os telespectadores, os candidatos do Espírito Santo, nas propagandas dos que disputam o Senado e o governo estadual, apostaram na apresentação de suas biografias e sinalizaram quais serão as bandeiras que serão os pilares de suas campanhas.
Na estratégia de chamar a atenção dos eleitores, teve quem tentou até fazer piada com o próprio nome, como foi o caso do candidato a governador Aridelmo Teixeira (PTB). Já o candidato a senador Marcos do Val (PPS) se despiu do colete à prova de balas e do uniforme militar para posar frente aos eleitores de camisa e gravata.
Entre as candidatas petistas, tanto na propaganda da candidata ao Senado Célia Tavares quanto no espaço usado pela candidata a governadora Jackeline Rocha, a maior parte do tempo foi dedicado à defesa da candidatura a presidente de Lula, que apareceu em imagens durante um evento que fez na Praça Costa Pereira, e Fernando Haddad, vice do ex-presidente, que também se apresentou aos eleitores, ainda que fazendo elogios a Jackeline.
Na primeira eleição para deputados, senadores, governadores e presidentes sem os recursos de doações de empresas, chamou a atenção a ausência de cinco postulantes ao Senado no horário eleitoral. Helder Carnelli (PTB), Mauro Ribeiro (PCB), Rogério Bernardo (PMB), Subtenente Assis (PSL) e Ulisses Pincelli (Novo) não apareceram na estreia dos candidatos na TV.
RESUMO DOS CANDIDATOS A SENADO E GOVERNO
(por ordem de aparição)
SENADO
FABIANO CONTARATO (Rede)
O delegado abriu sua casa e apareceu como se estivesse sendo entrevistado por alguém, na própria sala. Contou de sua vida, da história de sua família e mostrou imagens brincando com seu filho.
CÉLIA TAVARES (PT)
Célia Tavares posou vestida com uma camisa que destacava o rosto do ex-presidente Lula. Começou seu discurso de apresentação com a frase "Fora Temer" e afirmou que é a candidata ao Senado de Lula no Espírito Santo.
RICARDO FERRAÇO (PSDB)
Sem falar o sobrenome, se apresentou apenas como "Senador Ricardo". Misturou seu jingle de campanha, que tem o lema "Ricardo fez, Ricardo Faz", com o próprio senador dizendo que os resultados de seu trabalho no Senado "têm sido positivos" e que "busca trazer mais recursos para o Estado". O candidato a governador Renato Casagrande (PSB) também aparece ao lado do parlamentar em sua inserção.
MARCOS DO VAL (PPS)
O consultor em segurança mostrou sua atuação como especialista em segurança pública, dando entrevistas em programas de auditório e dando treinamentos tático-militares. Na frente das câmeras, Do Val se despiu do tradicional colete à prova de balas e mostrou que por baixo veste camisa e gravata. Enquanto realizava a "troca de papéis", reforçou que "chegou a hora de mostrar o que aprendeu no Senado".
LIU KATRINI (PSOL)
Em um tempo de TV curto, a candidata do PSOL falou em assegurar direitos de trabalhadores e chamou o eleitor para acompanhar suas propostas nas redes sociais.
MAGNO MALTA (PR)
O senador mostrou suas bandeiras contra o abuso infantil e os prêmios que recebeu por seu mandato como parlamentar. Agradeceu por ter sido o mais votado no Estado em sua última eleição e apresentou seu jingle de campanha, com o lema "Magno gosta de gente".
GOVERNADORES
MANATO (PSL)
Manato fez sua biografia para os capixabas e destacou sua profissão de origem, como médico obstetra. Falou de sua família e os motivos que o levaram a entrar na política, opção que fez "para tentar dar as mesmas condições que os seus filhos têm para crianças mais carentes".
ANDRÉ MOREIRA (PSOL)
Em poucos segundos, André Moreira afirmou que as pessoas "já o conhecem da luta pelos direitos sociais e defesa dos direitos humanos", e chamou para os eleitores conhecerem suas propostas nas redes sociais.
CASAGRANDE (PSB)
O ex-governador usou as imagens e o seu discurso durante a convenção de seu partido, que foram casados com seu jingle "Volta Casagrande". Disse que entregou um Estado com as contas equilibradas e que, caso eleito, irá melhorar a qualidade da educação nas escolas e descentralizar a saúde, para evitar que pessoas tenham que viajar para fazer consultas e exames.
ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)
Na primeira vez em que apareceu na TV para o eleitorado, Aridelmo fez piada com o próprio nome, que foi uma inspiração do próprio pai, que se chama Ari e colocou as três letras nas iniciais dos três filhos. O candidato ressaltou que nunca participou de eleição e que "não é político profissional".
JACKELINE ROCHA (PT)
Quem abriu a propaganda de Jackeline foi o vice na chapa do candidato a presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad. "Jackeline é a nossa candidata", disse. Imagens de Lula em comícios também foram usadas. Com uma camisa com o rosto do ex-presidente, Jackeline disse que não é comum que pessoas com sua história de vida cheguem na vida política.
ROSE DE FREITAS (PODEMOS)
A senadora se apresentou como "uma pessoa comum, que tem a responsabilidade de vencer obstáculos". Destacou que tem brigado por recursos para o Estado e buscado soluções para os problemas do Espírito Santo no Senado.