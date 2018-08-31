Fora Temer, piada e troca de roupa: o que rolou na propaganda eleitoral

Abertura do horário eleitoral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A primeira propaganda com os candidatos que disputam as eleições deste ano foi ao ar na TV nesta sexta-feira (31), às 13h. No primeiro encontro com os telespectadores, os candidatos do Espírito Santo, nas propagandas dos que disputam o Senado e o governo estadual, apostaram na apresentação de suas biografias e sinalizaram quais serão as bandeiras que serão os pilares de suas campanhas.

Na estratégia de chamar a atenção dos eleitores, teve quem tentou até fazer piada com o próprio nome, como foi o caso do candidato a governador Aridelmo Teixeira (PTB). Já o candidato a senador Marcos do Val (PPS) se despiu do colete à prova de balas e do uniforme militar para posar frente aos eleitores de camisa e gravata.

Entre as candidatas petistas, tanto na propaganda da candidata ao Senado Célia Tavares quanto no espaço usado pela candidata a governadora Jackeline Rocha, a maior parte do tempo foi dedicado à defesa da candidatura a presidente de Lula, que apareceu em imagens durante um evento que fez na Praça Costa Pereira, e Fernando Haddad, vice do ex-presidente, que também se apresentou aos eleitores, ainda que fazendo elogios a Jackeline.

Na primeira eleição para deputados, senadores, governadores e presidentes sem os recursos de doações de empresas, chamou a atenção a ausência de cinco postulantes ao Senado no horário eleitoral. Helder Carnelli (PTB), Mauro Ribeiro (PCB), Rogério Bernardo (PMB), Subtenente Assis (PSL) e Ulisses Pincelli (Novo) não apareceram na estreia dos candidatos na TV.

RESUMO DOS CANDIDATOS A SENADO E GOVERNO

(por ordem de aparição)

SENADO

FABIANO CONTARATO (Rede)

Fabiano Contarato, candidato ao Senado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O delegado abriu sua casa e apareceu como se estivesse sendo entrevistado por alguém, na própria sala. Contou de sua vida, da história de sua família e mostrou imagens brincando com seu filho.

CÉLIA TAVARES (PT)

Célia Tavares, candidata ao Senado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Célia Tavares posou vestida com uma camisa que destacava o rosto do ex-presidente Lula. Começou seu discurso de apresentação com a frase "Fora Temer" e afirmou que é a candidata ao Senado de Lula no Espírito Santo.

RICARDO FERRAÇO (PSDB)

Ricardo Ferraço, candidato ao Senado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Sem falar o sobrenome, se apresentou apenas como "Senador Ricardo". Misturou seu jingle de campanha, que tem o lema "Ricardo fez, Ricardo Faz", com o próprio senador dizendo que os resultados de seu trabalho no Senado "têm sido positivos" e que "busca trazer mais recursos para o Estado". O candidato a governador Renato Casagrande (PSB) também aparece ao lado do parlamentar em sua inserção.

MARCOS DO VAL (PPS)

Marcos do Val, candidato ao Senado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O consultor em segurança mostrou sua atuação como especialista em segurança pública, dando entrevistas em programas de auditório e dando treinamentos tático-militares. Na frente das câmeras, Do Val se despiu do tradicional colete à prova de balas e mostrou que por baixo veste camisa e gravata. Enquanto realizava a "troca de papéis", reforçou que "chegou a hora de mostrar o que aprendeu no Senado".

LIU KATRINI (PSOL)

Liu Katrini, candidata ao Senado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em um tempo de TV curto, a candidata do PSOL falou em assegurar direitos de trabalhadores e chamou o eleitor para acompanhar suas propostas nas redes sociais.

MAGNO MALTA (PR)

Magno Malta, candidato ao Senado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O senador mostrou suas bandeiras contra o abuso infantil e os prêmios que recebeu por seu mandato como parlamentar. Agradeceu por ter sido o mais votado no Estado em sua última eleição e apresentou seu jingle de campanha, com o lema "Magno gosta de gente".

GOVERNADORES

MANATO (PSL)

Carlos Manato, candidato ao governo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Manato fez sua biografia para os capixabas e destacou sua profissão de origem, como médico obstetra. Falou de sua família e os motivos que o levaram a entrar na política, opção que fez "para tentar dar as mesmas condições que os seus filhos têm para crianças mais carentes".

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

André Moreira, candidato ao governo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em poucos segundos, André Moreira afirmou que as pessoas "já o conhecem da luta pelos direitos sociais e defesa dos direitos humanos", e chamou para os eleitores conhecerem suas propostas nas redes sociais.

CASAGRANDE (PSB)

Renato Casagrande, candidato ao governo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O ex-governador usou as imagens e o seu discurso durante a convenção de seu partido, que foram casados com seu jingle "Volta Casagrande". Disse que entregou um Estado com as contas equilibradas e que, caso eleito, irá melhorar a qualidade da educação nas escolas e descentralizar a saúde, para evitar que pessoas tenham que viajar para fazer consultas e exames.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

Aridelmo Teixeira, candidato ao governo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na primeira vez em que apareceu na TV para o eleitorado, Aridelmo fez piada com o próprio nome, que foi uma inspiração do próprio pai, que se chama Ari e colocou as três letras nas iniciais dos três filhos. O candidato ressaltou que nunca participou de eleição e que "não é político profissional".

JACKELINE ROCHA (PT)

Jackeline Rocha, candidata ao governo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quem abriu a propaganda de Jackeline foi o vice na chapa do candidato a presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad. "Jackeline é a nossa candidata", disse. Imagens de Lula em comícios também foram usadas. Com uma camisa com o rosto do ex-presidente, Jackeline disse que não é comum que pessoas com sua história de vida cheguem na vida política.

ROSE DE FREITAS (PODEMOS)

Rose de Freitas, candidata ao governo Crédito: Reprodução/TV Gazeta