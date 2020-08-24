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Por causa de texto

Folha recorre ao STJ após colunista ser intimado pela Polícia Federal

A Folha de S.Paulo afirmou que 'o colunista emitiu uma opinião; pode-se criticá-la, mas não investigá-la'. Por ordem do ministro da Justiça, André Mendonça, PF se baseia na Lei de Segurança Nacional

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:38
STJ
Sede do STJ, em Brasília Crédito: Reprodução/STJ
O jornal Folha de S.Paulo recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) nesta segunda-feira (24) pedindo a suspensão do inquérito da Polícia Federal aberto por determinação do ministro da Justiça, André Mendonça, para investigar o colunista Hélio Schwartsman.
Schwartsman foi intimado a depor nesta quarta-feira (26) no inquérito, instaurado com base na Lei de Segurança Nacional para investigar o texto de opinião "Por que torço para que Bolsonaro morra", assinado por Schwartsman e publicado em julho pela Folha após o presidente Jair Bolsonaro anunciar que havia contraído o novo coronavírus.
Em nota, à época, a Folha de S.Paulo afirmou que "o colunista emitiu uma opinião; pode-se criticá-la, mas não investigá-la".
No pedido de suspensão do inquérito, os advogados da Folha de S.Paulo ressaltam que "a coluna incriminada tem caráter crítico, mas não ofende nem ameaça o presidente da República e não faz apologia de crime".
"Qualquer que seja o suposto delito a ser investigado pela Polícia Federal, que certamente tem assuntos mais relevantes a tratar, seja com base na Lei de Segurança Nacional, seja com base no Código Penal, não existe justa causa para o constrangimento imposto ao paciente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública", afirma o pedido.

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A Associação Nacional de Jornais criticou a intimação de Schwartsman, classificando de "descabida qualquer investigação policial sobre opiniões publicadas na imprensa".
À época, ao anunciar em rede social o pedido de abertura da investigação, Mendonça citou "princípios básicos do Estado de Direito".
"1. Há direitos fundamentais. 2. Não há direitos fundamentais absolutos. 3. As liberdades de expressão e imprensa são direitos fundamentais. 4. Tais direitos são limitados pela lei.", escreveu.
"Diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo 'Por que torço para que Bolsonaro morra"'. Assim, com base nos artigos 31, IV; e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à @policiafederal", disse o ministro.

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Na ocasião, Bolsonaro republicou em suas redes sociais as postagens de Mendonça.
O artigo 31 permite ao ministro da Justiça requisitar a abertura de inquérito à PF. O artigo 26 prevê a pena de 1 a 4 anos de reclusão a quem "caluniar ou difamar o Presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação".
"Na mesma pena incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, a propala ou divulga", diz o parágrafo único.

LEI DE SEGURANÇA NACIONAL

Usada por Mendonça e editada durante a ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional voltou agora ao debate político após pedidos de investigação feitos pela gestão Bolsonaro contra jornalistas e também contra Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.
No meio jurídico, a utilização dessa ferramenta pelo governo é vista como uma deturpação de uma legislação anacrônica gestada por um regime autoritário.
O texto em vigor desde 1983 também tem sido utilizado neste ano contra militantes bolsonaristas que pediram em uma série de protestos em Brasília o fechamento do Congresso e do STF.

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