Fios são furtados na Praça do Papa

Organizadores do evento que acontece neste domingo (28) na
, em
, para acompanhar a apuração dos votos relataram que, ao chegarem no local, perceberam que os cabos de energia tinham sido roubados.
Segundo eles, na noite de sábado (27) o painel estava sem os fios e a praça sem iluminação. Para dar continuidade ao evento, foram alugados geradores para o palco e os dois trios elétricos. Alberto Campos, um dos organizadores do Movimento Fora Dilma, a frente do evento, contou que a situação foi atípica: "Estamos há cinco anos fazendo protestos e nunca houve um incidente como esse".
Procurada, a prefeitura informou que, pela terceira vez neste ano, usuários de drogas danificaram as caixas de comando e roubaram os fios que controlam a iluminação da Praça do Papa, em Vitória. "Como ontem houve uma tempestade com vários raios, os técnicos constataram o roubo no sábado pela manhã mas não puderam mexer pelo risco de acidentes", destacou.
Ainda segundo a prefeitura, os técnicos devem fazer o levantamento do material necessário para a substituição amanhã pela manhã, se não houver chuva com raios novamente.