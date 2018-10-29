Fios são furtados na Praça do Papa

Segundo eles, na noite de sábado (27) o painel estava sem os fios e a praça sem iluminação. Para dar continuidade ao evento, foram alugados geradores para o palco e os dois trios elétricos. Alberto Campos, um dos organizadores do Movimento Fora Dilma, a frente do evento, contou que a situação foi atípica: "Estamos há cinco anos fazendo protestos e nunca houve um incidente como esse".