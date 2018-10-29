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Vitória

Fios são furtados na Praça do Papa

De acordo com os organizadores de um evento que acontece neste domingo (28), no local, o painel estava sem os fios e a praça sem iluminação desde sábado (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:22

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:22

Crédito: Rede Gazeta
Organizadores do evento que acontece neste domingo (28) na
Praça do Papa
, em
Vitória
, para acompanhar a apuração dos votos relataram que, ao chegarem no local, perceberam que os cabos de energia tinham sido roubados.
Segundo eles, na noite de sábado (27) o painel estava sem os fios e a praça sem iluminação. Para dar continuidade ao evento, foram alugados geradores para o palco e os dois trios elétricos. Alberto Campos, um dos organizadores do Movimento Fora Dilma, a frente do evento, contou que a situação foi atípica: "Estamos há cinco anos fazendo protestos e nunca houve um incidente como esse".
> Eleitores são flagrados tirando selfie em cabine de votação no ES
Procurada, a prefeitura informou que, pela terceira vez neste ano, usuários de drogas danificaram as caixas de comando e roubaram os fios que controlam a iluminação da Praça do Papa, em Vitória. "Como ontem houve uma tempestade com vários raios, os técnicos constataram o roubo no sábado pela manhã mas não puderam mexer pelo risco de acidentes", destacou.
Ainda segundo a prefeitura, os técnicos devem fazer o levantamento do material necessário para a substituição amanhã pela manhã, se não houver chuva com raios novamente.
Fios foram furtados na Praça do Papa Crédito: Vitor Jubini

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