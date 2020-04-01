Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fiocruz: curva de internações por problemas respiratórios desacelera
Após ascensão vertiginosa

Fiocruz: curva de internações por problemas respiratórios desacelera

A curva de internações por insuficiência respiratória grave desacelerou no Brasil, depois de uma ascensão considerada vertiginosa em meados de março, diz a Fundação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:02

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:02

Vagas para profissionais da saúde abertas em vários hospitais do ES.
Curva de internações por problemas respiratórios desacelera no Brasil, segundo pesquisa da Fiocruz Crédito: Freepik
A curva de internações por insuficiência respiratória grave desacelerou no Brasil, depois de uma ascensão considerada vertiginosa em meados de março, diz a Fiocruz.
Na 13ª semana epidemiológica do ano, que vai de 22 a 28 de março, o salto de internações foi de 7% chegando a 5.992 contra 5.624 do período anterior equivalente.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
As internações tinham crescido 163% na 11ª semana e 122% na 12ª semana em conjunto, os casos tinham saltado de 965 para 5.624.
A queda coincide com o início das medidas de contenção social implantadas pelos governos estaduais.

Veja Também

OMS: chegaremos a 1 milhão de casos e 50 mil mortes nos próximos dias

Mas ainda não é possível saber em quanto elas contribuíram para isso, diz Marcelo Ferreira da Costa Gomes, que coordena o InfoGripe, sistema da Fiocruz que, em parceria com o Ministério da Saúde, monitora os dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil.
Segundo ele, além do isolamento social, também os hospitais podem estar tendo dificuldade para alimentar o sistema da fundação com dados atualizados, já que estão lotados e focados em enfrentar a crise do coronavírus.
"Tal queda pode ser tanto reflexo de uma real desaceleração, fruto das medidas de distância social implementadas no território nacional, quanto do aumento no tempo para digitalização das fichas de notificação por sobrecarga das equipes dedicadas a isso em cada unidade de saúde ou vigilância municipal e estadual", afirma Gomes. "A situação poderá ser melhor avaliada na próxima atualização do sistema, ao término da 14ª semana".
A Fiocruz adota um intervalo de segurança por causa dos atrasos nas notificações. Assim, a 13ª semana epidemiológica pode somar, ao final, entre 4.309, caso, se registros forem revistos, ou 9.208, se eles forem feitos com atraso.

Veja Também

Brasil tem 201 mortes por coronavírus, segundo Ministério da Saúde

Nem todas as pessoas internadas com insuficiência respiratória estão contaminadas pelo novo coronavírus ?a SRAG pode ser causada por vários outros vetores, como influenza, adenovírus e os quatro coronavírus sazonais que já circulavam anteriormente.
A explosão de casos, no entanto, difere do histórico de anos anteriores e sugere que boa parte deles foi causado pelo novo coronavírus.
O perfil dos internados também mudou: em anos anteriores, a maioria dos pacientes eram crianças menores de 2 anos. Agora, a maior parte são de idosos com mais de 60 anos.

Veja Também

SP tem fila de 201 exames de Covid-19 de pessoas que já morreram

A distribuição etária dos casos com forte predomínio da faixa acima de 60 anos chama a atenção pois difere dos anos anteriores. Tal assinatura é compatível com o que vem sendo observado para os casos de COVID-19 no mundo", diz o pesquisador da Fiocruz.
Do total de internados com problemas respiratórios na 13a semana, 1.177 tinham mais de 60 anos e só 298 eram crianças.
No ano passado, no mesmo período, a curva era diferente: 554 crianças estavam internadas, contra apenas 93 idosos.

Veja Também

Brasileiro lidera iniciativa nos EUA para tratar infectados pelo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados