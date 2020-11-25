Fiocruz aponta aumento de síndrome respiratória aguda grave no Brasil

A tendência de aumento já vinha sendo indicada há várias semanas em diferentes capitais, mas esta é a primeira vez desde o fim de junho que a tendência de aumento é constatada em todo o território. Segundo o novo boletim Infogripe, doze das 27 capitais brasileiras apresentam uma tendência de moderada a forte no crescimento do número de casos nas últimas seis semanas, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal