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Saúde

Fiocruz aponta aumento de síndrome respiratória aguda grave no Brasil

A tendência de aumento já vinha sendo indicada, mas esta é a primeira vez desde o fim de junho que a tendência de aumento é constatada em todo o território

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 15:17
A tosse é um dos sintomas da Covid-19
A tosse é um dos sintomas da Covid-19 Crédito: Divulgação/Shutterstock
Novo boletim de monitoramento semanal Infogripe, da Fiocruz, aponta uma tendência de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em todo o país. A síndrome pode ser causada por diferentes vírus respiratórios, mas, este ano, cerca de 98% dos casos são causados pelo SarsCov2. Divulgado nesta quarta-feira (25), o novo dado se soma a uma série de outras evidências do agravamento da epidemia de Covid-19.
A tendência de aumento já vinha sendo indicada há várias semanas em diferentes capitais, mas esta é a primeira vez desde o fim de junho que a tendência de aumento é constatada em todo o território. Segundo o novo boletim Infogripe, doze das 27 capitais brasileiras apresentam uma tendência de moderada a forte no crescimento do número de casos nas últimas seis semanas, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal
Quatro capitais registram um sinal forte de crescimento (maior que 95%) nas últimas seis semanas: Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Maceió (AL) e Salvador (BA). O sinal de alta é considerado moderado (maior que 75%): Curitiba (PA), Natal (PB), Palmas (TO), Plano piloto de Brasília e arredores, Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Vitória (ES).
Ao todo, este ano, já foram reportados 565.312 casos de SRAG e 137.991 mortes - 99% delas relacionadas à covid-19.

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