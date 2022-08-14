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Folha de São Paulo

Filhote de baleia-jubarte é encontrado morto na praia da Ipitanga, na Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um filhote morto de baleia-jubarte foi encontrado na praia da Ipitanga, em Salvador, na Bahia, neste domingo (14). A informação é de repres...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2022 às 18:17

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 18:17

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um filhote morto de baleia-jubarte foi encontrado na praia da Ipitanga, em Salvador, na Bahia, neste domingo (14). A informação é de representantes do Projeto Baleia Jubarte.
A retirada do animal do local exigiu o uso de um guindaste. De acordo com pessoas que participaram da operação, a baleia tinha 4,2 metros de comprimento.
A equipe do Projeto Baleia Jubarte coletou tecido do mamífero para análise genética e acompanhou os trabalhos da Limpurb (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador), que ficou responsável pela retirada do animal morto.
Na idade adulta, as baleias-jubarte chegam a alcançar 16 metros de comprimento. Já o peso pode chegar a 40 toneladas.
Todos os anos, as baleias-jubarte migram em direção ao Pólo Sul para se alimentar durante o verão. Ao longo da jornada de 4000 quilômetros, estes animais se reproduzem, o que explica a presença do filhote no litoral baiano neste período do ano.
Estima-se que existam 20 mil baleias-jubarte na costa brasileira hoje.

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