Filho é condenado por matar a mãe e esconder corpo em armário cimentado

Ricardo Jardim no banco do réus em Porto Alegre Crédito: TJ-RS/Divulgação

Ricardo Jardim, de 59 anos, foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado, nesta segunda-feira, 19, por matar e concretar em um armário a própria mãe, Vilma Jardim, de 74 anos.

A sentença judicial foi expedida por volta das 20h desta segunda-feira pela juíza Karen Luise Vilanova Batista de Souza Pinheiro. A sessão ocorreu na 1ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre (RS). Ricardo Jardim foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e meio cruel, além de ocultação de cadáver e posse de arma no interior da residência.

O julgamento teve início às 10h da manhã e contou com o depoimento da médica legista Liliane Borges. Ela detalhou ao júri as 13 perfurações que a vítima teve nas áreas do pescoço e da cabeça. "Pelo estado do corpo, ela havia sido morta há, no mínimo, 15 dias", disse a médica. Ainda pela manhã, os irmãos da vítima prestaram depoimento aos jurados. Na época do crime, o publicitário chegou a confessar o crime à polícia, mas em depoimento à Justiça, negou o crime perante o júri.

Segundo a denúncia do Ministério Público, questões econômicas teriam motivado o crime, como um seguro de R$ 400 mil em nome da idosa. Ao condenado, ainda cabe recurso da decisão judicial.