Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio em prisão temporária
Justiça declara

Filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio em prisão temporária

Processo corre em segredo de Justiça; Fábio Tuffy é acusado de ter agredido a mulher Christini Cardoso no último dia 21

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 22:32

Publicado em 

03 jan 2019 às 22:32
A foto de Christini Felippe, que foi compartilhada por parentes nas redes sociais Crédito: Reprodução
A Juíza Yedda Christina Filizzola, do 2° juizado de Violência Doméstica de Bangu, decretou a prisão temporária Fábio Tuffy Felippe, de 44 anos, filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Jorge Felippe (MDB), por lesão Corporal decorrente de violência doméstica e ameaça.
Ele é acusado de ter agredido a mulher Christini Cardoso de França Felippe, no último dia 21. Imagens da vítima com o rosto desfigurado, com os olhos roxos e inchados, foram compartilhadas nas redes sociais por parentes, que registraram o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Campo Grande.
A Polícia Civil e o Ministério Público já haviam solicitado a prisão temporária de Fábio, por cinco dias. No entanto, os pedidos foram negados pela juíza Angélica dos Santos Costa, no plantão judiciário do dia 30 de dezembro.
O processo corre em segredo de Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados