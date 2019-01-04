Filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio em prisão temporária

A foto de Christini Felippe, que foi compartilhada por parentes nas redes sociais Crédito: Reprodução

A Juíza Yedda Christina Filizzola, do 2° juizado de Violência Doméstica de Bangu, decretou a prisão temporária Fábio Tuffy Felippe, de 44 anos, filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Jorge Felippe (MDB), por lesão Corporal decorrente de violência doméstica e ameaça.

Ele é acusado de ter agredido a mulher Christini Cardoso de França Felippe, no último dia 21. Imagens da vítima com o rosto desfigurado, com os olhos roxos e inchados, foram compartilhadas nas redes sociais por parentes, que registraram o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Campo Grande.

A Polícia Civil e o Ministério Público já haviam solicitado a prisão temporária de Fábio, por cinco dias. No entanto, os pedidos foram negados pela juíza Angélica dos Santos Costa, no plantão judiciário do dia 30 de dezembro.