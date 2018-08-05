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Rio

Filho de vereador é preso por matar quatro pessoas atropeladas

Rapaz de 24 anos foi autuado em flagrante por homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 19:26

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 19:26

O filho do vereador foi preso em flagrante Crédito: Reprodução/Facebook
Dheiverson Santos do Amorim Alves, de 24 anos, foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (5), acusado de ter matado quatro pessoas atropeladas em Guapimirim, na Baixada Fluminense ao fugir de uma abordagem de policiais militares. Filho do vereador do município Nelcir do Amorim Alves, o Nelcir da Laje, ele foi autuado na 59ª DP (Duque de Caxias) por homicídio doloso com dolo eventual (quando a pessoa não quer que o crime ocorra, mas assume o risco de cometê-lo).
Exame feito no Instituto Médico Legal do Rio constatou que Dheiverson havia consumido bebida alcoólica, mas não estava embriagado.
Segundo informações da Polícia Civil, ao fugir de uma abordagem de policiais militares da BR-116, na altura do bairro Citrolândia, em Guapimirim, o filho do vereador acabou batendo em outro carro e em um caminhão. Em seguida, invadiu uma loja.
Na colisão, ainda de acordo com a polícia, foram atropelados Marla Oliveira de Azevedo Rocha, Ailton de Oliveira, Uliane de Azevedo Ramos e Marcelo Moreira de Souza, que não resistiram aos ferimentos. Uma quinta vítima - Sara Antonella de Azevedo Rocha - sobreviveu ao atropelamento. Ainda não há informações sobre o hospital para o qual ela foi levada.
Após a batida, os PMs dos quais Dheiverson fugiu chegaram ao local e levaram o filho do vereador para a delegacia.

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