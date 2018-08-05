Filho de vereador é preso por matar quatro pessoas atropeladas

O filho do vereador foi preso em flagrante Crédito: Reprodução/Facebook

Dheiverson Santos do Amorim Alves, de 24 anos, foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (5), acusado de ter matado quatro pessoas atropeladas em Guapimirim, na Baixada Fluminense ao fugir de uma abordagem de policiais militares. Filho do vereador do município Nelcir do Amorim Alves, o Nelcir da Laje, ele foi autuado na 59ª DP (Duque de Caxias) por homicídio doloso com dolo eventual (quando a pessoa não quer que o crime ocorra, mas assume o risco de cometê-lo).

Exame feito no Instituto Médico Legal do Rio constatou que Dheiverson havia consumido bebida alcoólica, mas não estava embriagado.

Segundo informações da Polícia Civil, ao fugir de uma abordagem de policiais militares da BR-116, na altura do bairro Citrolândia, em Guapimirim, o filho do vereador acabou batendo em outro carro e em um caminhão. Em seguida, invadiu uma loja.

Na colisão, ainda de acordo com a polícia, foram atropelados Marla Oliveira de Azevedo Rocha, Ailton de Oliveira, Uliane de Azevedo Ramos e Marcelo Moreira de Souza, que não resistiram aos ferimentos. Uma quinta vítima - Sara Antonella de Azevedo Rocha - sobreviveu ao atropelamento. Ainda não há informações sobre o hospital para o qual ela foi levada.