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Eleições

Filho de Bolsonaro é banido pelo WhatsApp

Aplicativo notifica ainda agências suspeitas de irregularidades na distribuição de mensagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 16:39

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 16:39

Flávio Bolsonaro, deputado estatual Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O WhatsApp baniu o número do Flávio Bolsonaro, filho do candidato do PSL à Presidência Jair Bolsonaro, do aplicativo. Flávio foi eleito senador pelo Rio no último dia 7 de outubro. "A perseguição não tem limites! Meu WhatsApp, com milhares de grupos, foi banido do nada, sem nenhuma explicação! Exijo uma resposta oficial da plataforma", escreveu Flavio em postagem no Instagram.
Irmão de Flávio, o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro também repercutiu o banimento. "Primeiro caso de banimento do whatsapp que tomo conhecimento ocorreu com o senador eleito @FlavioBolsonaro . O post que tenha motivado a punição não é informado. Se isso não é CENSURA eu não sei o que é...", escreveu Eduardo nas redes. 
Ainda nesta sexta-feira (19), o WhatsApp enviou notificação extrajudicial para quatro agências suspeitas de fazerem envio massivo irregular de mensagens durante o período eleitoral. O aplicativo determina que parem de fazer envio e de utilizar números de celulares obtidos pela internet. Na quinta-feira (18), o jornal "Folha de S.Paulo" disse que empresas bancaram uma campanha de mensagens contra o PT com pacotes de disparos em massa.
O comportamento, segundo o WhatsApp, fere as regras do aplicativo. O envio de mensagens com conteúdo eleitoral não é ilegal. Para isso, é necessário que os candidatos entreguem às agências somente os telefones de apoiadores que voluntariamente cederam seus dados. No entanto, há a suspeita de que as agências venderam bases de usuários de terceiros, segmentadas por região e perfil, de origem desconhecida - o que é ilegal.
"Estamos tomando medidas legais para impedir que empresas façam envio maciço de mensagens no WhatsApp e já banimos as contas associadas a estas empresas", informou, em nota, o WhatsApp.

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