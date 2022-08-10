Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Filha é suspeita de roubar R$ 720 mi da mãe, incluindo quadro de Tarsila
Folha de São Paulo

Filha é suspeita de roubar R$ 720 mi da mãe, incluindo quadro de Tarsila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita de ter armado um golpe contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, em um...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 07:40

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 07:40

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita de ter armado um golpe contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, em um esquema que conseguiu subtrair mais de R$ 720 milhões da vítima, em bens que incluem pelo menos 16 obras de artistas renomados, como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.
De acordo com as investigações, a empreitada criminosa começou em janeiro de 2020, quando a idosa, viúva de um grande colecionador de arte, foi abordada por uma suposta vidente enquanto saía de uma agência bancária em Copacabana, recebendo a previsão de que sua filha estava doente e morreria em breve.
Adepta de rituais místicos e ciente de que a herdeira enfrenta problemas psicológicos desde a adolescência, a vítima decidiu realizar o pagamento para um suposto tratamento espiritual, que salvaria a mulher.
Em apenas duas semanas, entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro de 2020, ela fez transferências que ultrapassaram os R$ 5 milhões, segundo nota enviada pela Polícia Civil ao UOL.
A idosa começou a desconfiar que tinha sofrido um golpe alguns dias depois da última transação, quando a filha começou a isolar a mãe de amigos e conhecidos, além de dispensar funcionários que trabalhavam na casa da família.
Estranhando o comportamento da suspeita, a vítima decidiu suspender os pagamentos à vidente, mas passou a ser agredida e ameaçada por comparsas da herdeira, voltando a entregar bens e transferir dinheiro.
Apenas em quadros, a quadrilha subtraiu mais de R$ 700 milhões. Além disso, os suspeitos também tomaram jóias da idosa. A operação contra a quadrilha liderada pela filha dela, que começou na manhã de hoje, cumpre mandados de prisão contra seis suspeitos, além de realizar a apreensão de bens.
A obra Sol Poente, uma das mais valiosas do acervo, foi encontrada no estrado de uma cama em uma das casas visitadas pela operação. Em uma delas, os policiais tiveram de forçar a entrada após não serem atendidos.
Ao todo, 16 quadros do patrimônio da vítima foram subtraídos. Três deles, avaliados em mais de R$ 300 milhões, foram recuperados em uma galeria de arte de São Paulo."O proprietário do estabelecimento confirmou que vendeu outras duas para o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Ele não desconfiou por conhecer a família e pelos quadros terem sido entregues a ele pela própria filha da idosa", concluiu a nota enviada ao UOL pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que não deu detalhes sobre a identidade da vítima e dos suspeitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Movimento Cidade anuncia Emicida e amplia line-up do festival capixaba
Imagem de destaque
Homem é preso após furtar R$ 64 mil em baterias de estações de telefonia no ES
Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados