Filha é suspeita de roubar R$ 720 mi da mãe, incluindo quadro de Tarsila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita de ter armado um golpe contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, em um esquema que conseguiu subtrair mais de R$ 720 milhões da vítima, em bens que incluem pelo menos 16 obras de artistas renomados, como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.

De acordo com as investigações, a empreitada criminosa começou em janeiro de 2020, quando a idosa, viúva de um grande colecionador de arte, foi abordada por uma suposta vidente enquanto saía de uma agência bancária em Copacabana, recebendo a previsão de que sua filha estava doente e morreria em breve.

Adepta de rituais místicos e ciente de que a herdeira enfrenta problemas psicológicos desde a adolescência, a vítima decidiu realizar o pagamento para um suposto tratamento espiritual, que salvaria a mulher.

Em apenas duas semanas, entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro de 2020, ela fez transferências que ultrapassaram os R$ 5 milhões, segundo nota enviada pela Polícia Civil ao UOL.

A idosa começou a desconfiar que tinha sofrido um golpe alguns dias depois da última transação, quando a filha começou a isolar a mãe de amigos e conhecidos, além de dispensar funcionários que trabalhavam na casa da família.

Estranhando o comportamento da suspeita, a vítima decidiu suspender os pagamentos à vidente, mas passou a ser agredida e ameaçada por comparsas da herdeira, voltando a entregar bens e transferir dinheiro.

Apenas em quadros, a quadrilha subtraiu mais de R$ 700 milhões. Além disso, os suspeitos também tomaram jóias da idosa. A operação contra a quadrilha liderada pela filha dela, que começou na manhã de hoje, cumpre mandados de prisão contra seis suspeitos, além de realizar a apreensão de bens.

A obra Sol Poente, uma das mais valiosas do acervo, foi encontrada no estrado de uma cama em uma das casas visitadas pela operação. Em uma delas, os policiais tiveram de forçar a entrada após não serem atendidos.