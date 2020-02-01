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São Paulo

Filha de família carbonizada e namorada são indiciadas por triplo homicídio

Ana Flávia e Carina teriam mudado versão em depoimento; defesa de ambas nega o crime

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 10:21
Ana Flávia Menezes Gonçalves, 24 anos (à esq.) e Carina Ramos, 26, presas na quarta-feira (29) em São Bernardo do Campo (ABC) Crédito: Reprodução/Instagram
As duas suspeitas de participação na morte de uma família, encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro, na madrugada de terça-feira (28), em São Bernardo do Campo (ABC), foram indiciadas na noite desta sexta (31) por triplo homicídio qualificado.
Segundo apurou a reportagem, Ana Flávia Menezes Gonçalves, 24 anos, filha e irmã de uma das vítimas, e sua namorada, Carina Ramos, 26, mudaram a versão sobre o crime durante depoimento no COI (Centro de Operações Integradas de Segurança).
Como o caso está em segredo de Justiça, não foram passados detalhes da nova versão pela polícia, que tenta descobrir as motivações para o crime. 

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Elas sempre negaram a participação no crime e, inicialmente, teriam dito que a família havia sido morta por causa de uma dívida de R$ 200 mil com um agiota.
Os depoimentos começaram no início da noite desta sexta e não tinham sido concluídos até a publicação desta reportagem.
Na madrugada de terça (28), o comerciante Romuyuki Gonçalves, 43 anos, a mulher Flaviana, 40, e o filho Juan, 15, foram encontrados mortos no carro da família, um Jeep Compass, no limite entre São Bernardo e Santo André. O carro todo foi queimado.
As duas foram presas preventivamente na última quarta-feira por suspeitas de participação no crime.
Segundo a polícia, o próximo passo da investigação será o pedido de prisão de outros suspeitos de envolvimento no crime. Uma testemunha afirmou ter visto um homem alto na casa da família na noite do crime.

CARA A CARA COM A AVÓ

A avó de Ana Flávia, Vera Guimarães, 57 anos, ficou frente a frente com a neta, por volta das 16h desta sexta.
Segundo Vera, Ana Flávia negou participação no crime de forma exaltada. "Minha neta estava sentada de frente para o delegado bebendo muito água", disse.
Ana Flávia e a namorada foram presas após a polícia apontar contradições no depoimento das duas, e imagens de câmeras de monitoramento mostrarem que ambas estavam no condomínio onde a família morava em Santo André (ABC), na noite do crime.
Segundo laudo preliminar, os três foram mortos com pancadas na cabeça antes de serem encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família, na divisa entre Santo André e São Bernardo.

OUTRO LADO

O advogado de defesa Lucas Domingos afirmou que irá se reunir com mais dois advogados, a partir deste sábado, para estudar o inquérito policial e se articular para realizar a defesa de Ana Flávia e Carina. "A tese da defesa é a de inocência", afirmou, acrescentando que as duas suspeitas afirmam ser inocentes.

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