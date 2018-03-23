Filé de peixe é reprovado em teste de parasitas

Filé de polaca do Alasca: atenção para não levar mais gelo do que peixe Crédito: Reprodução

Às vésperas da Semana Santa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reprovou lote de Filé de Polaca do Alasca Congelado, marca Fenix - Magic Fish. Segundo laudo de teste feito pelo Instituto Adolf Lutz, o lote 16123116038J, com validade até 30 de dezembro de 2018, foi reprovado na pesquisa de parasitas.

Segundo a agência reguladora, a empresa responsável pelo produto deverá fazer o recolhimento de todas as unidades do lote proibido que estejam no mercado.