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'Insatisfatório para consumo'

Filé de peixe é reprovado em teste de parasitas

Segundo Anvisa, Filé de Polaca do Alasca Congelado, da marca Feniz, é insatisfatório para consumo

Publicado em 22 de Março de 2018 às 22:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 22:28
Filé de polaca do Alasca: atenção para não levar mais gelo do que peixe Crédito: Reprodução
Às vésperas da Semana Santa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reprovou lote de Filé de Polaca do Alasca Congelado, marca Fenix - Magic Fish. Segundo laudo de teste feito pelo Instituto Adolf Lutz, o lote 16123116038J, com validade até 30 de dezembro de 2018, foi reprovado na pesquisa de parasitas.
> Anvisa proíbe alisantes de cabelo por substância cancerígena
Segundo a agência reguladora, a empresa responsável pelo produto deverá fazer o recolhimento de todas as unidades do lote proibido que estejam no mercado.
Confira a resolução 684/2018, que proíbe o lote de Polaca do Alasca da marca Fenix.

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