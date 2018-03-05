Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fies divulga resultado do processo seletivo nesta segunda-feira
Pré-seleção

Fies divulga resultado do processo seletivo nesta segunda-feira

Quem não estiver na pré-seleção será automaticamente incluído na lista de espera; modalidade P-Fies, que é financiada por bancos, será divulgada no dia 12 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 11:30

Publicado em 05 de Março de 2018 às 11:30

Fies Crédito: Guilherme Ferrari
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulga nesta segunda-feira, 5, o resultado do processo seletivo referente ao primeiro semestre deste ano. Quem não estiver nessa pré-seleção será, automaticamente, incluído na lista de espera.
A lista de candidatos para a modalidade do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), que é financiada por bancos, será divulgada no dia 12 de março. Nesta opção, não existe a etapa de lista de espera.
Os candidatos préselecionados na chamada única para o Fies têm de 6 a 8 de março para complementar as informações no site do FiesSeleção a fim de contratar o financiamento. No PFies, também não existe a etapa de complementação de informações.
Pagamento. Os estudantes que receberem o financiamento do Fies, que tenham renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, terão taxa real zero de juros. Durante o curso, deve ser pago, mensalmente, o valor da coparticipação.
Após a conclusão do curso, o estudante vai quitar o saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, o pagamento será variável conforme a renda. Nos casos de o estudante não ter renda, será cobrado apenas o pagamento mínimo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados