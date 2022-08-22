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Vai até dia 22/09

Fies começa a convocar pré-selecionados da lista de espera

Pelas regras do programa, os pré-convocados na lista de espera deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição na página do Fies
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 ago 2022 às 09:55

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 09:55

Começa nesta segunda-feira (22), e vai até o dia 22 de setembro, a convocação da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Pelas regras do programa, os pré-convocados na lista de espera deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição na página do Fies.
Passada essa etapa, em até cinco dias úteis, também é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. Esse procedimento deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado.
Fies oferece descontos de até 99% nas renegociações de dívidas
Convocação da lista de espera vai até dia 22 de setembro Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Cabe à instituição informar ao estudante o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, que pode ser em formato físico ou digital.
Fies
O Fies é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas que aderiram ao programa. Em 2022 foram ofertadas 110.925 vagas para o Fies.
 
 
 
 
 
 

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