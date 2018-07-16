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Educação

Fies abre inscrições para 155 mil vagas no 2º semestre de 2018

Do total, 50 mil vagas são ofertadas a juro zero; inscrições ocorrem desta segunda-feira (16) até domingo (22)

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 13:01
Estudante acessa o site do Fies para conferir a liberação da renovação do contrato para o segundo semestre Crédito: Guilherme Ferrari
O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para 155 mil vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2018. O prazo se encerra no domingo (22). Todo o procedimento é feito pela internet.
O programa é voltado para estudantes de Ensino Superior de instituições privadas. Do total, 50 mil vagas são destinadas para pessoas com renda per capita de até três salários mínimos por mês. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, com limite semestral de R$ 42 mil.
As demais vagas são destinadas à modalidade P-Fies, para pessoas com renda per capita familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos provem dos Fundos Constitucionais e dos Agentes Operadores de Crédito.
Para participar, o estudante deve ter tirado no mínimo 451 pontos e não pode ter zerado a redação em ao menos uma das últimas sete edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado da seleção será divulgado no dia 27 de julho, em chamada única. Os pré-selecionados deverão completar a inscrição e fechar o contrato de financiamento entre 27 e 31 de julho.

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