Fies abre inscrições para 155 mil vagas no 2º semestre de 2018

Estudante acessa o site do Fies para conferir a liberação da renovação do contrato para o segundo semestre Crédito: Guilherme Ferrari

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para 155 mil vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2018. O prazo se encerra no domingo (22). Todo o procedimento é feito pela internet.

O programa é voltado para estudantes de Ensino Superior de instituições privadas. Do total, 50 mil vagas são destinadas para pessoas com renda per capita de até três salários mínimos por mês. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, com limite semestral de R$ 42 mil.

As demais vagas são destinadas à modalidade P-Fies, para pessoas com renda per capita familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos provem dos Fundos Constitucionais e dos Agentes Operadores de Crédito.