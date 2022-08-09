Fies abre inscrições nesta terça (9) para segundo semestre; veja calendário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (9) o prazo para as inscrições às vagas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2022.
Os interessados devem acessar o portal do Ministério da Educação até as 23h59 de sexta-feira (12).
O Fies é um programa de concessão de financiamento para estudantes matriculados em cursos de ensino superior na rede privada. O valor financiado para pagamento das mensalidades só começa a ser cobrado após o aluno se formar.
QUEM PODE SE INSCREVER NO FIES?
Pode se inscrever quem participou de qualquer edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e tenha obtido:
- nota média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento;
- nota superior a zero na redação.
O candidato também deve possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 3.636).
PRÓXIMOS PASSOS
Ao se inscrever, o candidato deve preencher os dados requisitados e informar sua escolha de curso, turno e instituição de ensino, entre as vagas ofertadas pelo programa.
O resultado da seleção será divulgado em 16 de agosto.
Há ainda o prazo para aqueles que podem ser selecionados pela lista de espera, que ocorre entre os dias 22 de agosto e 22 de setembro.
VEJA AS DATAS DO FIES 2022 - SEGUNDO SEMESTRE
- Inscrições: De 9 a 12.ago
- Resultado: 16.ago
- Complementação das informações da inscrição: 17 a 19.ago
- Convocação da lista de espera: De 22.ago a 22.set