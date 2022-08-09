Fies abre inscrições nesta terça (9) para segundo semestre; veja calendário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (9) o prazo para as inscrições às vagas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2022.

Os interessados devem acessar o portal do Ministério da Educação até as 23h59 de sexta-feira (12).

O Fies é um programa de concessão de financiamento para estudantes matriculados em cursos de ensino superior na rede privada. O valor financiado para pagamento das mensalidades só começa a ser cobrado após o aluno se formar.

QUEM PODE SE INSCREVER NO FIES?

Pode se inscrever quem participou de qualquer edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e tenha obtido:

- nota média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento;

- nota superior a zero na redação.

O candidato também deve possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 3.636).

PRÓXIMOS PASSOS

Ao se inscrever, o candidato deve preencher os dados requisitados e informar sua escolha de curso, turno e instituição de ensino, entre as vagas ofertadas pelo programa.

O resultado da seleção será divulgado em 16 de agosto.

Há ainda o prazo para aqueles que podem ser selecionados pela lista de espera, que ocorre entre os dias 22 de agosto e 22 de setembro.

VEJA AS DATAS DO FIES 2022 - SEGUNDO SEMESTRE

- Inscrições: De 9 a 12.ago

- Resultado: 16.ago

- Complementação das informações da inscrição: 17 a 19.ago