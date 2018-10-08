hastag FicaTemer entra nos assuntos mais comentados no Twitter Crédito: Amarildo

Apesar de Michel Temer ser o presidente mais impopular da história recente do Brasil, a perspectiva de um segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) está fazendo muitas pessoas reavaliarem sua opinião sobre o emedebista. Durante a apuração da disputa presidencial, a hashtag #FicaTemer entrou nos assuntos mais comentados do Twitter .

De acordo com pesquisa do Ibope realizada na semana passada, 4% dos eleitores avaliam o governo de Temer como ótimo ou bom e 79% consideram ruim ou péssima. Mas, a depender das reações na internet, algumas pessoas já começam a mudar de opinião  e brincam até sobre apagar antigas publicações que criticavam o presidente.