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Durante apuração

#FicaTemer entra nos assuntos mais comentados no Twitter

Presidente mais impopular passa a ser elogiado diante segundo turno entre Bolsonaro e Haddad
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:24

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:24

hastag FicaTemer entra nos assuntos mais comentados no Twitter Crédito: Amarildo
Apesar de Michel Temer ser o presidente mais impopular da história recente do Brasil, a perspectiva de um segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) está fazendo muitas pessoas reavaliarem sua opinião sobre o emedebista. Durante a apuração da disputa presidencial, a hashtag #FicaTemer entrou nos assuntos mais comentados do Twitter .
De acordo com pesquisa do Ibope realizada na semana passada, 4% dos eleitores avaliam o governo de Temer como ótimo ou bom e 79% consideram ruim ou péssima. Mas, a depender das reações na internet, algumas pessoas já começam a mudar de opinião  e brincam até sobre apagar antigas publicações que criticavam o presidente.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos no ES
"Nunca critiquei nosso presidente legítimo e democrático", escreveu um usuário do Twitter. "Era tudo brincadeira icone, o brasil te ama!", escreveu outra pessoa. "fora temer? nunca nem vi", afirmou outro internauta.

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