FHC sobre Lula: 'Situação historicamente dramática'

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em palestra no Fórum IEL de Gestão, realizado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, preso e virtualmente inelegível, o ex-presidente Lula (PT) segue líder nas pesquisas de intenção de voto na corrida pela Presidência da República. Outro ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, partido arquirrival dos petistas, avalia que essa é uma situação "historicamente dramática".

"Claro que dificulta (para o eleitor compreender o cenário político). É uma situação historicamente dramática. Uma pessoa que foi presidente da República, que tem apoio de parte da população. Mas existe uma lei, uma lei que foi assinada pelo presidente Lula. O que diz a lei? Dá condições de elegibilidade. Se você teve duas condenações, sendo uma coletiva, não pode ser candidato. Isso é a lei. Como o Estado é democrático de direito, o que o juiz faz? Você pode lamentar que chegamos a este ponto, mas chegamos a ter um ex-presidente preso e condenado em segunda instância. Ele pode apelar? Pode. Deve", afirmou.

"O povo vai ter dificuldade por causa da campanha porque vão dizer que é perseguição. Mas não estão vários presos? E se for liberar um, e os outros?", questionou o tucano, nesta quarta-feira (22), em entrevista coletiva após palestrar no Fórum IEL de Gestão, em Vitória. O IEL é uma entidade do sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo).

Lula, no dia 7 de abril de 2018, chega à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para cumprir pena Crédito: William Inacio

Fernando Henrique comentou, ainda, a cassação do deputado federal Paulo Maluf (PP): "Ele foi cassado porque a lei diz isso. Não tem jeito, ele foi condenado. O que diz o Estado de direito? Somos todos iguais perante a lei. Errou, pagou".

"O fato de o senador Aécio Neves (PSDB)  gravado pedindo R$ 2 milhões a um empresário  não ter sofrido sanções não fragiliza esse discurso de que todos são iguais perante a lei?", perguntou a reportagem, em seguida.

"Não fragiliza nada porque ele não foi condenado. Como não sofreu sanções? Está sendo processado. Se for condenado, eu lamento, mas segue a lei. O Eduardo Azeredo (ex-governador de Minas condenado no mensalão tucano) não está preso? Assim como todos os partidos tem gente ... vários, dezenas. Eu gosto disso? Claro que, como pessoa, não. Eu conheço vários deles, não queria que estivessem presos, não é meu sentimento. Mas é o que a lei manda. Ou você defende o Estado de direito ou faz o quê?", respondeu o tucano.

Senador Aécio Neves chegou a ser afastado do mandato, mas retomou as atividades e é candidato a deputado federal em MG Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

INCERTEZA E CORRUPÇÃO

Aos 87 anos e com tiradas de humor, o ex-presidente avaliou, para uma plateia de empresários, que o cenário no país é de incerteza, mas não somente no Brasil: "Quem ganhou nos Estados Unidos foi o Partido Republicano? Será? Foi o Trump. "Depois da crise financeira 2007/2008 essa incerteza aumentou. Aqui, além dessas incertezas, e não só aqui, mas na região, de repente a população descobriu que as bases do poder estavam comprometidas pela corrupção e não é a corrupção tradicional".

"Ah, sempre houve corrupção", emendou, parafraseando uma declaração recorrente que povoa a internet e conversas aqui e ali. "No meu governo provavelmente houve, no de Paulo Hartung, também. Mas não foi ele e não fui eu. Não demos a bênção para isso, não nomeamos ninguém para que abastecer o cofre do partido", garantiu.

SIMPLISTAS

Diante da desconfiança e da descrença da população, o ex-presidente alerta para "candidatos simplistas". Ao contrário do que fez em declarações recentes, no entanto, desta vez FHC não mencionou o nome do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), que é quem sai na frente nas pesquisas em cenários sem Lula.

"Se há riscos no Brasil? Não creio que haja riscos como os do passado, golpe militar, não vejo isso. Não vou julgar porque tem que ver o desenvolver da campanha, mas há candidatos que são simplistas, que acreditam que resolvem tudo porque têm força. Não é assim. Na democracia você tem que convencer as pessoas, tem que ter apoio. Se você não tem apoio, as leis não passam. Se as leis não passam, você não faz nada", afirmou, na coletiva.