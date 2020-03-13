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Recomendações do ministério

Fez viagem internacional? Ministério da Saúde recomenda isolamento

Caso apresente febre em conjunto com outros sintomas, como tosse ou falta de ar, a orientação é que procure uma unidade de saúde

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 15:38
Data: 13/03/2020 - ES - Vitória - Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no aeroporto de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério da Saúde passará a recomendar, a partir desta sexta-feira (13), que todo viajante internacional fique em isolamento em casa por até sete dias a partir da data de desembarque, mesmo sem sintomas de Covid-19. ?
Caso apresente febre em conjunto com outros sintomas, como tosse ou falta de ar, a orientação é que procure uma unidade de saúde. Se houver apenas um sintoma leve, como coriza, a orientação é que as pessoas liguem para o telefone 136 para receber orientações.
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A medida faz parte de um conjunto de medidas não farmacológicas propostas pelo Ministério da Saúde aos estados para diminuir a transmissão do novo coronavírus.
O objetivo não é impedir o avanço do vírus, mas reduzir a carga no sistema de saúde. Segundo Oliveira, países que adotaram essas ações conseguiram reduzir a curva de crescimento de casos.

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"A cada três dias, podemos ter o dobro do número de casos se não adotarmos essas medidas", disse Oliveira, citando dados internacionais.
Entre as medidas propostas aos estados, está recomendar a organizadores de eventos de massa que adiem ou cancelem eventos se houver tempo hábil.
Se for não possível, a orientação é que o evento ocorra sem público. A mesma medida vale para eventos com mais de cem pessoas em locais fechados.
A pasta também recomenda que seja adiada a realização de cruzeiros até que a emergência seja encerrada.

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Serviços públicos e privados devem ter locais para que as pessoas possam lavar com frequência e dispenser com álcool em gel 70%, sugere o ministério. É recomendado ainda aumentar a frequência de limpeza de corrimões e maçanetas.
Para idosos e doentes crônicos, a recomendação é evitar locais com grande aglomeração. Outras recomendações incluem fazer velórios com menor concentração de pessoas.
As medidas são sugeridas a todos os estados, para que haja adaptação local, a partir desta sexta (13).
A pasta também recomenda ações para locais que tiverem confirmação de transmissão sustentada do novo coronavírus, situação que ocorre quando não é possível verificar a origem da infecção.

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Até o momento, a maior parte dos estados têm casos em maioria importados, de pessoas que vieram de outros países, ou de transmissão local ?quando é possível estabelecer um vínculo entre os pacientes.
Já se for confirmada a transmissão sustentada, a recomendação é que estados e municípios incentivem empresas a fazerem reuniões virtuais, trabalho remoto e cancelamento viagens não essenciais.
Também devem ser estimulada a adoção de horários alternativos para os trabalhadores ou com escala.
Escolas também devem avaliar planejar a antecipação de férias --como passar as férias de dezembro para o inverno.

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A pasta recomenda que uma eventual declaração de quarentena ocorra apenas ao atingir 80% da ocupação de leitos de UTI disponíveis.
O ministério, no entanto, frisa que a medida deve ser adotada com cautela e após planejamento devido aos seus impactos.

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