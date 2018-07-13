Ferraço recorre à Bíblia para evitar falar de candidatura ao governo

Uma das principais apostas da base aliada do governador Paulo Hartung (MDB) para disputar a sucessão do emedebista ao Palácio Anchieta, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) evita falar sobre uma possível candidatura ao governo do Estado. Nesta sexta-feira (13), quando questionado se considera se lançar à vaga, o tucano apenas citou trecho do livro bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, que diz que "há tempo de estar calado e tempo de falar".
"Como uma pessoa de fé que eu sou, só posso dizer que há tempo para tudo nesta vida, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de ouvir e tempo de falar. É só isso. Está em Eclesiastes 3", afirmou o senador.
Questionado se a decisão do governador Paulo Hartung o surpreendeu, ou se tem sido pressionado a se candidatar ao governo, Ferraço voltou a falar do livro do Antigo Testamento. "Pode me perguntar o que quiser, hoje a única coisa que eu vou falar para você é Eclesiastes 3", repetiu, sorrindo.
Foi a primeira vez que o senador falou após o nome dele ser colocado como postulante à vaga pelo grupo governista, na terça-feira (10).
SEM ENCONTRO
Ferraço participou na manhã desta sexta-feira de um seminário na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) sobre Infraestrutura e Mobilidade Urbana. O evento, promovido pelo deputado estadual Marcelo Santos (MDB), também contou com a presença de Hartung. No entanto, Ferraço e o governador não chegaram a se encontrar no local.
Enquanto o governador abriu o seminário, com uma palestra sobre o cenário político brasileiro, o tucano encerrou o evento. Na palestra, Ferraço elogiou a postura do governo estadual em recorrer à Justiça para rever uma medida do governo federal, que retirou a construção da ferrovia de Vitória a Presidente Kennedy das cláusulas de contrapartida para a renovação da concessão da Vale no trecho ferroviário Vitória-Minas.
"Estão achando que somos bobos. Somos um Estado que sabe o que quer e por isso estamos correndo atrás de ter nossa ferrovia. Com todos os impactos ambientais e sociais que a empresa causou ao Espírito Santo, não podemos deixar que, por lobby e articulação política, levem essa ferrovia para o Centro-Oeste. A Vale deveria estar ajudando e não conspirando contra o Estado", avaliou o senador, em um discurso semelhante ao do governador, que falou no mesmo microfone horas antes.
Durante as duas horas em que esteve na Findes, Ferraço se posicionou num local no fundo do auditório. Lá, empresários e servidores públicos sentaram ao seu lado para conversar. A todo tempo, o tucano conversava pelo telefone e ficava de olho no celular. Quando um deles perguntou se ele seria candidato ao governo, o senador respondeu "vamos ver, vamos ver".