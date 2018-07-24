Ferraço: 'Renato é nosso candidato ao governo'

Reunião com Sérgio Vidigal, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Theodorico Ferraço Crédito: Letícia Gonçalves





O pré-candidato à reeleição ao Senado pelo PSDB, Ricardo Ferraço, afirmou, em coletiva de imprensa no início da tarde desta terça-feira (24), que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) é o candidato dos tucanos ao governo do Estado. A entrevista ocorreu após reunião entre lideranças de PSDB, DEM, PDT e PSB, na sede dos socialistas, em Vitória.

a possibilidade de o governador Paulo Hartung (MDB) voltar atrás na decisão de não concorrer à reeleição pelo Palácio Anchieta. "Renato é o nosso candidato ao governo", disse Ferraço. A declaração foi dada praticamente no mesmo momento em que veio à tona

Em entrevista, Ferraço afirmou desconhecer "qualquer tipo de informação desta natureza" e destacou que considerava essa informação "especulação".

O vice-governador do Estado e presidente do PSDB estadual, César Colnago, não estava presente no encontro.

O senador foi o grande articulador tucano da ida do partido para o lado do socialista, mesmo quando o vice-governador ainda tentava viabilizar a própria candidatura ao Palácio Anchieta com a base aliada, movimento no qual Colnago não obteve êxito.

Veja a entrevista com Ricardo Ferraço:

Há uma articulação de que o grupo governista vai consolidar um nome e que, possivelmente, será o do governador Paulo Hartung, que voltaria atrás.

Eu desconheço qualquer tipo de informação desta natureza e, portanto, considero essa informação especulação.

Se não for só especulação, se num futuro em breve...

Eu não trabalho com essa informação. Para mim, ela não existe.

Mas se isso se confirmar...

Eu não trabalho com hipótese, trabalho com fatos objetivos e fatos concretos. O fato concreto e objetivo é que estamos dando desdobramento uma agenda que fizemos internamente. Sábado fizemos uma reunião no PSDB, ontem fizemos uma reunião, o Vidigal, o Colnago, eu e o Vandinho (Leite, secretário-geral do PSDB), e eu estou dando sequência

a essa agenda. O que existe na vida real é o que estamos fazendo aqui.

Por que o vice-governador César Colnago não estava presente nesta reunião de hoje?

Não veio porque foi delegado a mim, como candidato majoritário, que eu conduziria coletivamente. Ficou acertado que eu conduziria. E o fato de conduzir não quer dizer que eu vou decidir individualmente, vou compartilhando. Essa reunião é desdobramento dos fatos.

Alguma contradição do PSDB participar dessa aliança agora, tendo ficado tanto tempo no governo, inclusive com César Colnago vice?

A vida segue. As coisas precisam de continuidade. O PSDB é vice do governador Paulo Hartung. O governador não é candidato à reeleição e, portanto, o PSDB está tocando sua vida e sua agenda com o PDT e com DEM.

Essa aliança aqui é definitiva?

Definitiva, claro. Estamos tratando a vida como ela é. E não como alguns eventualmente gostariam que ela fosse. Essa reunião é desdobramento de conversas com PDT e DEM. Ponto. Não é ponto e vírgula.