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Covid-19

Fernando de Noronha registra segundo caso de coronavírus

De acordo com informações divulgadas pela  SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) informou que se trata de um homem de 36 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 15:48

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:48

Fernando de Noronha.
Fernando de Noronha. Crédito: Bruno Lima
O governo de Pernambuco confirmou na tarde desta terça-feira (31) o segundo caso de coronavírus no arquipélago de Fernando de Noronha.
A SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) informou que se trata de um homem de 36 anos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Ele teve contato com o primeiro paciente infectado na ilha. O caso foi divulgado pelo governo estadual na sexta-feira passada (27).
O paciente de 48 anos havia sido isolado no alojamento da empresa em que trabalha. Onze pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas e foram colocadas em quarentena.
O aeroporto da ilha está fechado para visitantes desde o dia 21 de março.
Um hospital de campanha começou a ser montado no sábado (28) em uma escola pública do arquipélago.
Seis leitos vão ser instalados numa área de 132 metros quadrados, onde funcionava o auditório do colégio.
Boletim divulgado pela SES-PE na tarde desta terça-feira aponta 87 pessoas com a Covid-19 em Pernambuco.
Nas últimas 24 horas, foram contabilizados dez novos casos. São seis mortes no estado. O governo estadual comunicou que 14 pacientes receberam alta médica.

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