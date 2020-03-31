Fernando de Noronha registra segundo caso de coronavírus

Fernando de Noronha. Crédito: Bruno Lima

O governo de Pernambuco confirmou na tarde desta terça-feira (31) o segundo caso de coronavírus no arquipélago de Fernando de Noronha.

A SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) informou que se trata de um homem de 36 anos.

Ele teve contato com o primeiro paciente infectado na ilha. O caso foi divulgado pelo governo estadual na sexta-feira passada (27).

O paciente de 48 anos havia sido isolado no alojamento da empresa em que trabalha. Onze pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas e foram colocadas em quarentena.

O aeroporto da ilha está fechado para visitantes desde o dia 21 de março.

Um hospital de campanha começou a ser montado no sábado (28) em uma escola pública do arquipélago.

Seis leitos vão ser instalados numa área de 132 metros quadrados, onde funcionava o auditório do colégio.

Boletim divulgado pela SES-PE na tarde desta terça-feira aponta 87 pessoas com a Covid-19 em Pernambuco.