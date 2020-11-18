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Eleições 2020

Felipe Neto declara apoio a Boulos em SP e Covas reage

A postagem foi feita na terça (17), mas o youtuber já vinha publicando mensagens contra candidatos apoiados por Jair Bolsonaro ao longo das eleições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:08

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:08

O influenciador Felipe Neto
O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Depois de declarar apoio ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno em São Paulo, o youtuber Felipe Neto, que tem 11 milhões de seguidores no Twitter e 40,4 milhões de seguidores no YouTube, trocou mensagens com o prefeito Bruno Covas (PSDB) pelas redes sociais.
A postagem de apoio foi feita na terça-feira (17), mas o youtuber já vinha publicando mensagens contra candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo das eleições. Boulos agradeceu o apoio publicamente.
No texto, Neto disse "a escolha é simples", e disse que Covas está em um partido "que concorda com 92% das orientações bolsonaristas. O prefeito de São Paulo respondeu dizendo que não havia votado no presidente e que admirava o trabalho de Neto. "Convido você a conhecer meu programa de governo para ver nossas propostas que priorizam o combate às desigualdades, o respeito à diversidade e a defesa dos direitos humanos."
Felipe Neto recusou o diálogo e respondeu ao comentário do prefeito dizendo "Pra cima de mim, Covas?" Na sequência, ele compartilhou um tuíte com 28 motivos para não votar no prefeito, que trazia reportagens sobre fatos da gestão.
Covas voltou a se manifestar, publicando uma frase que atribuiu a seu avô. ""Sou um subversivo dentro do meu partido' - Mário Covas."

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