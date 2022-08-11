Felipe D'Avila abre espaço no site para contribuições ao plano de governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do Novo à Presidência, Felipe D'Avila, está recebendo colaborações e sugestões para o programa de governo já apresentado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A ideia é permitir que o documento esteja aberto a aprimoramentos e à constante atualização. Quem quiser dar sugestões pode fazê-lo por meio de sua página oficial na internet.

No programa já protocolado, o candidato propõe zerar o desmatamento líquido até 2030, promover a abertura unilateral da economia e acabar com a extrema pobreza em quatro anos.