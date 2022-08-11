Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Felipe D'Avila abre espaço no site para contribuições ao plano de governo
Folha de São Paulo

Felipe D'Avila abre espaço no site para contribuições ao plano de governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do Novo à Presidência, Felipe D'Avila, está recebendo colaborações e sugestões para o programa de governo já apresentado ao TSE (Tr...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 14:05

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 14:05

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do Novo à Presidência, Felipe D'Avila, está recebendo colaborações e sugestões para o programa de governo já apresentado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A ideia é permitir que o documento esteja aberto a aprimoramentos e à constante atualização. Quem quiser dar sugestões pode fazê-lo por meio de sua página oficial na internet.
No programa já protocolado, o candidato propõe zerar o desmatamento líquido até 2030, promover a abertura unilateral da economia e acabar com a extrema pobreza em quatro anos.
O documento foi construído com a participação de mais de 40 especialistas, entre eles os economistas Sandra Rios, Gesner Oliveira e Edmar Bacha, que participou da elaboração do Plano Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhoneiro é condenado por matar ex-companheira em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Você sabe qual panela escolher para cozinhar? Entenda diferenças
Imagem de destaque
De portas abertas: Museu do Cais é inaugurado com grande evento; veja como foi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados