Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Faxineiro causa prejuízo de R$ 6 milhões ao desligar alarme em centro de pesquisa
Em freezer

Faxineiro causa prejuízo de R$ 6 milhões ao desligar alarme em centro de pesquisa

Irritado com o alarme sonoro do equipamento, ele simplesmente apertou o botão "turn off" de um freezer e destruiu todo o material de uma pesquisa congelado há 25 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2023 às 07:45

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 07:45

O Instituto Politécnico Rensselaer, em Nova York, Estados Unidos, abriu um processo contra a empresa de limpeza Daigle Cleaning Systems Inc. Motivo? Um dos seus funcionários, que trabalhava como faxineiro na universidade, desligou um freezer de um dos laboratórios. Irritado com o alarme sonoro do equipamento, ele simplesmente apertou o botão "turn off" e destruiu todo o material de uma pesquisa congelado há 25 anos.
Instituto Politécnico Rensselaer fica localizado no condado de Rensselaer, em Nova York
Instituto Politécnico Rensselaer fica localizado no condado de Rensselaer, em Nova York Crédito: Divulgação
Fundada em 1824 e considerado a primeira universidade de pesquisa tecnológica dos Estados Unidos, Rensselaer calculou um prejuízo de US$ 1,3 milhão, um pouco mais de R$ 6 milhões. Apesar do erro cometido pelo funcionário, o instituto optou por não processá-lo. Segundo o site The Sun, a instituição considera que a responsabilidade é exclusivamente da empresa de limpeza, que não orientou adequadamente o funcionário nem ofereceu treinamento ou supervisão.
Na reportagem consta alguns trechos do processo explicando sobre o material armazenado no freezer. Tratavam-se de culturas e amostras de células que necessitavam ser mantidas a -80°C, sendo que uma variação de 3°C já poderia causar danos. Sempre que a temperatura subisse para -78°C ou caísse para -82°C, um alarme seria acionado. O equipamento operava a uma temperatura constante de -45ºC. Ao ser desligado, a temperatura caiu para -4ºC, o que resultou na inutilização de toda a pesquisa.
De acordo com os pesquisadores, um aviso chegou a ser colocado no freezer, informando que o mesmo apresentava problemas e aguardava a chegada de um técnico. O faxineiro não leu a seguinte mensagem: "Este congelador está apitando porque está em reparo. Por favor, não mova ou desconecte. Nenhuma limpeza é necessária nesta área. Você pode pressionar o botão de silenciar alarme/teste por 5-10 segundos se quiser silenciar o som". O caso será ainda julgado pela Suprema Corte do condado de Rensselaer, em Nova York.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa: as razões políticas por trás da condenação de Jesus à cruz
Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados