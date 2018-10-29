Fátima Bezerra, do PT, é eleita governadora do RN

Última pesquisa do Ibope no RN, divulgada em 26 de outubro, mostrava Fátima Bezerra (PT) com 55% dos votos válidos. Crédito: Pedro França/Agência Senado

A candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Fátima Bezerra, venceu a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte (RN). Com 90,8% das urnas apuradas, ela tem 57,5% dos votos e está eleita matematicamente.

Pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela já foi deputada estadual, federal e estava no Senado desde 2014.

O concorrente no pleito potiguar era Carlos Eduardo, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O ex-prefeito da capital Natal aparece com 42,5% dos votos. Ele contrariou a posição da executiva do PDT e declarou voto em Jair Bolsonaro, do PSL, na disputa presidencial.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), até pouco antes do fim da votação, 46 urnas foram substituídas no Estado, onde há 2,4 milhões de eleitores. A corregedoria do tribunal também havia registrado 6 prisões neste segundo turno.

Há ainda votação para governador em outros 12 Estados, além do Distrito Federal: Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acompanhe o resultado das eleições ao vivo.

PRIMEIRO TURNO

No primeiro turno, Fátima Bezerra teve 748 mil votos (46,2% dos votos válidos), ficando definido o segundo turno contra o pedetista, que recebeu 526 mil votos (32,5% dos válidos). Do total do eleitorado, a abstenção ficou em 17,1%, enquanto os votos brancos ficaram em 4,4%, e os nulos, em 13,2%. O capitão Styvenson Valentim (Rede) e a Dra. Zenaide Maia (PHS) foram os eleitos para o Senado Federal.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada neste ano no Rio Grande do Norte é de 3,5 milhões de pessoas, o 16º Estado mais populoso do País. Em termos de renda domiciliar, está em 20º lugar, com média de R$ 845 por mês, de acordo com dados de 2017 do instituto.