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Crime

Farmacêutica é baleada por ex-noivo, que se matou em seguida

O caso aconteceu neste domingo (25) no interior do Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 21:18

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 21:18

A farmacêutica Taciele Oliveira foi baleada pelo ex-noivo, que atentou contra a própria vida Crédito: Reprodução | Facebook
Um homem atirou contra a ex-noiva e depois tirou a própria vida com um tiro na cabeça, neste domingo (25), no interior do Paraná. De acordo com informações preliminares da Delegacia de Polícia de Ipanema, no município de Pontal do Paraná, ele não teria aceitado o fim do relacionamento com Taciele Oliveira, que está hospitalizada.
O homem, identificado apenas como Diego Fernando, foi até a farmácia onde a vítima trabalha e efetuou os disparos por volta do meio-dia. Segundo informações da delegacia, a farmacêutica teria sido atingida no rosto e na perna. A farmácia Freefarma informou em sua página oficial no Facebook que ela não corre risco de morte.
Os investigadores ainda vão ouvir testemunhas sobre o caso nos próximos dias para entender o que aconteceu. O casal morava junto, mas não se sabe há quanto tempo estavam separados. Não foram encontradas filmagens que mostrem a ação. Após o crime, a Polícia Civil realizou perícia no local.
Amigos e parentes publicam nas redes sociais mensagens de apoio à vítima.
"Só eu sei o quanto amo você, o quanto te quero bem, você vai sair dessa!!! Minha amiga irmaã, guerreira batalhadora, meu coração está doendo por você! Taciele Oliveira, só que Deus pode mudar tudo", escreveu uma amiga da farmacêutica no Facebook.
Taciele foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral, na cidade de Paranaguá. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A farmácia Freefarma publicou uma nota oficial em sua página no Facebook.
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