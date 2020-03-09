Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Famílias fazem protesto marcando 100 dias de tragédia em Paraisópolis
Nove jovens mortos

Famílias fazem protesto marcando 100 dias de tragédia em Paraisópolis

Os manifestantes criticam o resultado do inquérito da Corregedoria da Polícia, que exime os policiais envolvidos na ação no baile funk de culpa pelas mortes

Publicado em 09 de Março de 2020 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 19:34
Ato em homenagem aos jovens mortos Crédito: Rouvena Rosa/Agência Brasil
Famílias dos nove jovens que morreram em dezembro do ano passado, em um baile funk, e moradores de Paraisópolis fazem nesta segunda-feira (9) um ato em homenagem aos jovens mortos. No protesto, que marca os 100 dias da tragédia, as famílias cobram a resolução do caso e a punição dos culpados.
Os manifestantes criticam o resultado do inquérito da Corregedoria da Polícia, que exime os policiais envolvidos na ação no baile funk de culpa pelas mortes.
Para as famílias, o resultado do inquérito da Corregedoria é um escândalo. Alegar que a ação foi em legítima defesa aumenta o sentimento de injustiça e de impunidade. É muito grave. Os nove jovens do Baile da DZ7 novamente estão sendo encurralados, pisoteados e asfixiados com esta decisão, deixando a sociedade perplexa diante das imagens das ações policiais no baile. E, a cada dia que passa, sem que as famílias e a comunidade sintam que a justiça foi feita, bem como reconhecem ausência do Estado, nas ações de prevenção e de transformação da comunidade, a situação se agrava, diz o comunicado que chamou o ato de hoje.

Veja Também

"Um mês que não sou chamada de mamãe", desabafa mãe de Alice

A concentração da manifestação teve início às 17h, na mesma viela onde os jovens foram mortos, pisoteados, após uma ação policial no baile funk em Paraisópolis. Além de cobrarem por Justiça, os manifestantes pediram ainda políticas públicas para a comunidade. A intenção é fazer uma caminhada até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, localizado no Morumbi, zona sul da capital.

INVESTIGAÇÃO

O Inquérito Policial Militar (IPM) da Corregedoria apurava a conduta dos policiais que participaram da ação no baile funk em Paraisópolis, ocorrida no dia 1 de dezembro do ano passado, e que foi seguida do tumulto que resultou nas mortes dos jovens. O inquérito correu sob segredo de Justiça e pediu, como conclusão, o arquivamento do processo. No entanto, ao final do inquérito, o Ministério Público solicitou novas diligências que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, estão agora em andamento. Após a conclusão dessa etapa, o IPM será remetido novamente à Justiça Militar e ao Ministério Público, órgãos competentes para a análise. A decisão pelo arquivamento caberá ao Ministério Público. Há um outro inquérito sobre o caso correndo no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Polícia Civil, que ainda segue sob investigação.
Com informações Agência Brasil.

Veja Também

Adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados