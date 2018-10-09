Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Família é encontrada morta dois dias após acidente de carro
São Paulo

Família é encontrada morta dois dias após acidente de carro

Criança conseguiu sair do veículo e chegar até rodovia nesta terça-feira (9) depois de o veículo cair em vala perto da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 15:25

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 15:25

Foto da família foi divulgada por parentes em redes sociais para auxiliar nas buscas Crédito: Arquivo pessoal
Uma família de Campinas (SP), que vinha sendo procurada desde domingo (7)  quando desapareceu ao retornar de viagem a Rio Quente (GO) , foi localizada na manhã desta terça-feira (9). O veículo onde o pastor evangélico Alessandro Monare, de 38 anos, a mulher, Belkis Monare, de 35 anos, e o filho Samuel, de 8 anos, estavam sofreu um acidente e eles morreram no local.
A localização das vítimas se deu após um menino de 6 anos, também filho do casal e que estava no veículo, ser encontrado no acostamento da rodovia BR-050 em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro.
A criança foi a única sobrevivente e a família estava no carro acidentado em uma vala perto do local. O menino teria ficado dois dias ao lado dos corpos antes de sair do veículo e foi encontrado por volta das 8h30 por pessoas que passavam pela região e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Carro da família de Campinas que se acidentou em rodovia de MG; três pessoas morreram e uma criança sobreviveu Crédito: Arquivo pessoal
Parentes haviam denunciado o sumiço e até um drone vinha sendo usado na tentativa de localizar a família. O carro em que viajavam, um Honda Fit, tinha sido visto pela última vez em outra rodovia da região de Araguari rumo ao Estado de São Paulo.
Após ser encontrado nesta manhã, o menino foi levado para o Hospital de Clínicas de Uberlândia (MG), onde permanece internado em observação médica.
Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados