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Folha de São Paulo

Falta de bandeira do Brasil é vista como principal falha em ato na USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A falta da bandeira do Brasil em um local proeminente e as tímidas referências ao verde e amarelo foram os dois principais problemas apontados ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:14

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A falta da bandeira do Brasil em um local proeminente e as tímidas referências ao verde e amarelo foram os dois principais problemas apontados por organizadores do ato na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em defesa da democracia, na manhã desta quinta-feira (11).
No pátio central, onde foi lida a Carta aos Brasileiros, havia apenas duas faixas verticais com a palavra "Democracia" e uma horizontal com a frase "Estado de Direito Sempre!" em verde e amarelo, ao lado de outras brancas e vermelhas. Havia ainda algumas bandeiras do lado de fora da faculdade, com a multidão que acompanhou o evento por um telão.
O cochilo foi criticado por alguns dos promotores da manifestação, já que a bandeira e as cores nacionais vêm sendo apropriados por bolsonaristas há anos. O próprio PT tem feito um esforço para se associar mais ao verde e amarelo.
Presente ao ato, o deputado bolsonarista Coronel Tadeu (PL-SP) criticou este aspecto. "A única bandeira do Brasil que eu estou vendo está aqui na minha camisa", disse, apontando para o símbolo.

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