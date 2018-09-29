Fala de Bolsonaro sobre resultado é 'desapreço pela democracia'

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues

As declarações do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, que nesta sexta-feira colocou sob suspeição o resultado das eleições, geraram críticas de cientistas políticos. Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o presidenciável afirmou que não aceitará resultado que não seja favorável a ele.

Claudio Couto, professor de ciência política da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), classificou a fala do candidato do PSL como desapreço pela democracia.

"Isso significa o não reconhecimento do resultado que não lhe satisfaça. Significa que o desejo dele define o que é que resultado legítimo. É como dizer: ou eu ganho ou viro a mesa. Todos os candidatos devem aceitar o resultado das urnas. Essa declaração poderia ser recebida até como ameaça. O assustador é isso ser falado do candidato que lidera as intenções de voto", disse Couto.

Bolsonaro negou, na entrevista, que a fala seja antidemocrática.

"Não posso falar pelos comandantes (militares). Pelo que vejo nas ruas, eu não aceito resultado diferente da minha eleição", disse Bolsonaro.

David Fleischer, cientista político da Universidade de Brasília, afirmou que falar em ruas é genérico.

"Essa declaração é de quem não aceita perder. O Brasil tem mais de cinco mil municípios e umas 300 cidades grandes. Ele não pode afirmar o que está acontecendo nas ruas. As ruas é muito genérico", afirmou o professor.

Para Ricardo Ismael, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), o candidato está levantando críticas às urnas eletrônicas. Bolsonaro é autor de uma lei aprovada pelo Congresso para permitir a impressão do voto. A lei foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).