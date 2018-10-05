Fake news e feminicídio estão entre temas mais buscados pelo eleitor

Temas como fake news, feminicídio, intervenção militar, machismo e porte de armas estão entre os assuntos relacionados à política que mais cresceram nas buscas pela internet feitas por brasileiros no último ano. Saúde e educação também aparecem no topo do ranking das pesquisas.

O levantamento foi feito com base em dados do Google, que divulgou em uma página especial as tendências dos assuntos mais pesquisados sobre as eleições de 2018. As buscas feitas entre 2008 e 2018 apontam que o brasileiro mudou a sua forma de pesquisar na internet.





A página monitora em tempo real o que as pessoas estão interessadas em saber sobre os candidatos à Presidência nos últimos 7 dias. Até a tarde desta quinta-feira (4), o relatório mostrava que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) representava 66% das buscas no Google. Na sequência aparece Fernando Haddad (PT), com 11% das buscas; Ciro Gomes (PDT), 8%; Cabo Daciolo (Patriota), 8%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 2%; João Amoêdo (Novo), 2%, e os demais candidatos apresentaram um valor menor que 2% das buscas realizadas no sistema.

google - logo google - computador - tecnologia Crédito: Reprodução/Pixabay

TÓPICOS

Quando os assuntos das eleições de 2018 são relacionados em tópicos, os dados da pesquisa demonstram que a saúde lidera no ranking dos mais buscados, seguida por educação, emprego, impostos, crime, meio ambiente e desemprego. As informações são atualizadas diariamente.





Os dados da pesquisa Google não devem ser interpretados como intenção de voto e podem ser acessados e atualizados diariamente por meio da ferramenta Google Trends.

O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Samanta Nogueira



