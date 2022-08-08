Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fachin recebe advogados bolsonaristas e defende respeito a resultado das eleições
Folha de São Paulo

Fachin recebe advogados bolsonaristas e defende respeito a resultado das eleições

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, recebeu nesta segunda-feira (8) um grupo de advogados alinhado ao presidente Ja...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 13:50

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 13:50

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, recebeu nesta segunda-feira (8) um grupo de advogados alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PL).
O ministro disse a eles que são "pressupostos básicos" das eleições respeitar as "regras do jogo" e aceitar o resultado das urnas. Também afirmou que a livre circulação de ideias deve ocorrer "sem violar preceitos constitucionais de igual magnitude".
O grupo entregou a Fachin uma lista, assinada por 12 advogados, que tem entre as suas demandas o acompanhamento da apuração dos votos. No documento, eles também se opõem a punições para quem criticar as urnas.
Um dos advogados é Paulo Maffioletti, idealizador de manifesto de apoio a Bolsonaro e "em defesa das liberdades individuais e das garantias fundamentais".
O encontro foi articulado após Fachin se reunir, no último dia 26, com representantes do Prerrogativas, que reúne advogados ligados a movimentos de esquerda.
Bolsonaro tem repetido teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas para tentar deslegitimar o processo eleitoral e dirigido ataques a ministros do STF e do TSE, além de lançar insinuações golpistas.
Na reunião com os bolsonaristas, o presidente do TSE citou como desafio das eleições deste ano a tentativa de criar um "estado de perturbação" por quem usa a mentira e o "abuso sistemático de palavras".
"É preciso assinalar que a retórica incendiária baseada em desinformação viola o direito e produz efeitos sociais extremamente nocivos, semeando a conflituosidade, colocando instituições e pessoas em rota de colisão e atraindo a perspectiva de violência em diversos níveis", disse Fachin aos advogados.
O presidente do TSE também afirmou que a Justiça Eleitoral atuará para evitar que "pseudoafirmações de fraude" comprometam a paz e a segurança das pessoas.
Mais tarde, em evento da Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), Fachin disse que "o autoritarismo, a ditadura, o inverno que teve lugar em nosso país não há de voltar". Ainda declarou que a liberdade de expressão não é o fim do estado democrático direito.
"O menoscabo ao nosso avanço civilizatório só pode ser compreendido como um projeto autoritário e de matriz negacionista da realidade sensível que partilhamos", afirmou Fachin.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra
Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados