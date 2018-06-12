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Recurso

Fachin quer ouvir PGR antes de julgar recurso de Lula

Ex-presidente pediu para ordem de prisão expedida contra ele ser suspensa

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 00:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 00:47
Fachin quer ouvir PGR antes de julgar recurso de Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu um parecer à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, sobre o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista quer suspender a ordem de prisão expedida contra ele até que sejam julgados os recursos contra a condenação. Fachin só deve tomar uma decisão depois que Dodge se manifestar sobre o assunto.
Mais cedo, Fachin recebeu o advogado de Lula, Sepulveda Pertence, em audiência. O advogado pediu rapidez no julgamento do recurso. Segundo Pertence, o relator da Lava-Jato disse que será logo, mas não deu previsão de data para o pedido ser examinado.
A defesa de Lula pediu para o STF suspender os efeitos de sua condenação em segunda instância até que os recursos sejam julgados. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Ele cumpre a pena desde o início de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
A defesa de Lula alega que a execução antecipada da pena  ou seja, antes do julgamento de todos os recursos  é inconstitucional. Além disso, mesmo que seja aplicada a decisão de prender depois da condenação em segunda instância, a ordem de prisão nesse caso foi expedida antes do julgamento de todos os recursos pelo TRF-4.
>Sepúlveda critica rapidez do Tribunal da Lava Jato com Lula
Para os advogados, a soltura do ex-presidente não implicará em prejuízo algum ao bom andamento do processo, ou à sociedade, mas sim respeitará o direito de liberdade do requerente e o princípio da presunção de inocência.
 

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