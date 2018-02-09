Fachin nega habeas corpus a Lula e manda caso para julgamento no STF

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (09) liminar em habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motivo foi técnico: segundo o ministro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda não julgou o mérito. Portanto, ele não poderia examinar o caso.

Fachin, no entanto, enviou o caso para o plenário do STF julgar. Caberá à presidente do tribunal, ministra Cármen Lúcia, marcar a data desse julgamento. Na última quinta-feira (07), os advogados do ex-presidente se reuniram com Fachin para tratar do habeas corpus apresentado por eles.

A defesa de Lula apresentou habeas corpus no tanto no STF como no STJ, que ainda julga o mérito. Essas são algumas das alternativas tentadas pelos advogados do ex-presidente para evitar a prisão e uma possível barração de sua candidatura pela Lei da Ficha Limpa.