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"Quadrilhão do PT"

Fachin envia inquérito contra Lula e Dilma para primeira instância

Pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República e 13 investigados, sem foro privilegiados, serão julgados em primeira instância

Publicado em 08 de Março de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 17:22
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ex-presidentes da República Crédito: Ricardo Stuckert | Instituto Lula
Ao acatar parcialmente pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última terça-feira (6) que os inquéritos que investigam o quadrilhão do PT e que englobam 13 investigados sem foro privilegiado, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, sejam enviados para a Justiça Federal do Distrito Federal.
A Procuradoria-Geral da República havia solicitado, no fim do ano passado, o desmembramento do rol de denunciados, permanecendo na Suprema Corte exclusivamente Gleise Helena Hoffmann e Paulo Bernardo Silva e pedindo para que os outros casos fossem direcionados para a primeira instância do DF e para a 13ª Vara Criminal Federal do Paraná, cujo titular é Sérgio Moro.
Com base em decisões anteriores, o plenário do STF decidiu, no entanto, que o núcleo político do chamado quadrilhão deveria ser processado na capital federal.
Em setembro do ano passado, o então procurador-geral Rodrigo Janot ofereceu denúncia contra os acusados pelo crime de organização criminosa.
Com base no entendimento do plenário do STF em julgamentos anteriores, Fachin determinou a remessa dos autos referentes aos demais investigados à Seção Judiciária do Distrito Federal.
Outros 11 investigados do chamado quadrilhão do PT tiveram os processos desmembrados do STF: Antônio Palocci Filho, Guido Mantega, João Vaccari Neto, Delcídio do Amaral, Ricardo Berzoini, Jacques Wagner, Giles de Azevedo, Erenice Guerra, José Carlos Bumlai, Paulo Okamoto, José Sérgio Gabrielli.
"Defere-se também o pedido de cisão do feito com relação aos demais envolvidos na suposta organização criminosa, cujas atuações não estão umbilicalmente ligadas às condutas da autoridade com foro por prerrogativa de função, escreveu Fachin.
Denunciado pelo MPF, o prefeito de Araraquara, Edinho da Silva (PT-SP), conseguiu que seu processo fosse enviado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Segundo a decisão de Fachin, no que diz respeito a Edson Antônio Edinho da Silva, na qualidade de Prefeito de Araraquara/SP, detém, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal, foro por prerrogativa de função, sendo, conforme entendimento consagrado na Súmula STF 704, atribuído ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Apenas as investigações referentes à senadora Gleisi Hoffman (PT-PR), presidente nacional do PT, e do seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, devem continuar sob a batuta do STF.
À luz do exposto, determino o ajuste da autuação, para fazer constar apenas os nomes dos denunciados Gleise Helena Hoffmann e Paulo Bernardo Silva, escreveu Fachin. Determino o envio de cópia integral deste feito e de suas mídias à Seção Judiciária do Distrito Federal para as providências cabíveis com relação aos demais denunciados cujos fatos não permanecerão sob a supervisão desta Suprema Corte.

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