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Operação Lava Jato

Fachin autoriza nova perícia em celular de Eduardo Cunha

Segundo a Polícia Federal, mensagens que constam no aparelho tratam de repasse de propina a membros do MDB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 21:22

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 21:22

Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF | Divulgação
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou uma nova perícia em um aparelho celular do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ), dentro de um inquérito da Lava Jato que tramita na primeira instância.
Segundo a Polícia Federal (PF), constam no aparelho da marca Blackberry mensagens em que Cunha cita o presidente Michel Temer. O diálogo, segundo interpretação dos agentes da PF, trata do pagamento de propina pelo empresário Joesley Batista, do Grupo J&F.
Tal medida foi solicitada ao STF pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba que, por sua vez, autorizou a nova perícia no celular a pedido da defesa de Cunha. O equipamento encontra-se na sede do Supremo, em Brasília, e será encaminhado a Curitiba.
PERÍCIA 
A Polícia Federal já fez uma perícia no aparelho, cujo laudo encaminhou a Fachin. Segundo os agentes, Cunha e o então deputado Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) conversaram, em 2012, sobre o repasse de propina por Joesley Batista a políticos do MDB na Câmara.
De acordo com a PF, a certo ponto do diálogo, Cunha teria dito a Alves que a distribuição de pagamentos combinada com Joesley não agradaria a Temer. Isso vai dar merda com o Michel, escreveu Cunha.
Quando o processo foi remetido à primeira instância, somente o laudo foi encaminhando junto com os autos, motivo pelo qual a defesa de Cunha solicitou o envio das mídias com os arquivos extraídos e do aparelho para nova perícia.
Neste inquérito da Lava Jato, Cunha é investigado por supostamente participar de um esquema de desvio de recursos na contratação de navios-sonda pela Petrobras. O ex-deputado nega qualquer participação. Atualmente, ele se encontra preso preventivamente no Complexo Médico-Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

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