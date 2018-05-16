Fachin autoriza inquérito para investigar doações a senadores do PMDB

Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu nesta quinta-feira (16) determinar a abertura de um inquérito para investigar suposto repasse de R$ 40 milhões em doações eleitorais a políticos do PMDB do Senado. As investigações devem envolver os senadores emedebistas Renan Calheiros (AL), Jader Barbalho (PA), Romero Jucá (RR), Eunício Oliveira (CE), Eduardo Braga (AM), Edison Lobão (MA), Valdir Raupp (RO), Roberto Requião (PR), além do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rego.

O pedido de abertura da investigação foi solicitado ao STF pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com base nos depoimentos de delação premiada do ex-diretor da Transpetro, subsidiária da Petrobras, Sérgio Machado, e do executivo do grupo J&F, Ricardo Saud.

Em um dos depoimentos, Machado disse que nas reuniões ocorridas na residência de Renan Calheiros, que o grupo JBS iria fazer doações ao PMDB, a pedido do PT, na ordem de R$ 40 milhões.