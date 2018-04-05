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Escândalo

Facebook: uso indevido de dados pode ter afetado 443 mil no Brasil

Rede social informou número de usuários alcançados pela Cambridge Analytica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 09:25

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 09:25

Crédito: Pixabay
O Facebook informou nesta quarta-feira quantos usuários, por país, podem ter sofrido com o uso indevido de dados pela Cambridge Analytica. Ao todo, segundo a rede social, 87 milhões em todo o mundo podem ter tido suas informações compartilhadas pela consultoria de marketing político, sendo 70 milhões nos Estados Unidos. No Brasil, segundo nota publicada pelo Facebook em sua página na internet, este número foi de 443 mil.
Após os Estados Unidos, o país com maior número de usuários expostos é a Filipinas: 1,17 milhão. Em seguida, vem a Indonésia (1,09 milhão) e o Reino Unido (1,08 milhão). O Brasil é o oitavo na lista com maior número de usuários cujos dados podem ter sido usados.
O Facebook disse que as pessoas afetadas pelo caso da Cambridge Analytica serão informadas em suas páginas pessoais. Esse processo começará na próxima segunda-feira.
Além disso, a rede social vai mostrar no topo das páginas pessoais um link com todos os aplicativos usados por cada participante, e as informações que são compartilhadas nesses aplicativos. Os usuários poderão, assim, remover os aplicativos que eles não querem mais usar.

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